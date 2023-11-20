МВД не нашло экстремизма в словах Симоньян о взрыве бомбы над Сибирью
Главное управление МВД не обнаружило признаков экстремизма в словах главреда RT Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью, сказано в ответе ведомства на обращение юриста, депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан иноагентом). Об этом он сообщил в Telegram.
Депутат попросил проверить заявление Симоньян, которое та озвучила в начале октября в своей программе «Ч.Т.Д.». Размышляя о том, как завершить конфликт с Украиной, телеведущая выразила мнение, что со стороны Москвы «все неминуемее, все безальтернативнее ядерный ультиматум», но несмотря на то, что Россия ведет войну с США, «по Вашингтону долбить не придется». Симоньян считает, что западные страны изменят свою политику лишь в случае, если им станет «очень больно», либо если поймут скорое наступление такой ситуации. Решение проблемы, по ее словам, рассказал «один умный человек».
«Инженер-радиоэлектроник говорит мне: а ты знаешь, мы это знали еще в советское время. Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг», — сказала Симоньян.
Ее мнение раскритиковали представители власти и эксперты. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил о своем физическом образовании и подчеркнул: «Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторых — и тысячей лет».
В Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН отметили, что взрыв приведет к локальной экологической катастрофе. «Заражение может распространиться по всей земле и выпасть осадками в другом регионе, стране — это негативные последствия, которые возможны повсеместно», — рассказали ученые.
Кремль после слов Симоньян подчеркнул, что Россия не собирается проводить ядерные испытания, и добавил: «В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний». Спустя два дня президент Владимир Путин рассказал, что слышит призывы начать испытания ядерного оружия. В начале ноября Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания. Российская сторона поясняла, что США так и не ратифицировали договор, а решение Москвы сбалансирует ситуацию.
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