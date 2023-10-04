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Мэр Новосибирска выступил против испытаний ядерного оружия над Сибирью

Мэр Новосибирска заявил о последствиях испытаний ядерного оружия над Сибирью
В термоядерных наземных взрывах нет ничего хорошего — они вызовут серьезнейшие последствия, предупредил мэр Новосибирска. Ранее с идеей провести взрыв над Сибирью выступила главред RT Симоньян. Кремль исключил такую возможность
Анатолий Локоть
Анатолий Локоть (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Ядерные испытания в случае их проведения над Сибирью будут иметь серьезнейшие последствия, предупредил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает NGS.

«Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет», — заявил он на пресс-конференции.

Локоть призвал очень ответственно относиться к наземным термоядерным испытаниям.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила о варианте осуществить над Сибирью термоядерный взрыв, после которого будет выведена из строя «вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники». Она рассказала, что, по словам ее знакомого инженера-радиоэлектроника, в этом нет «ничего страшного» и ядерной зимы и чудовищной радиации «не будет».

Симоньян подчеркнула, что «не видит никакого исхода, кроме приблизительно такого», для решения военного конфликта на Украине.

Журналисты попросили прокомментировать слова Симоньян пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он не согласился с ее оценкой. Россия не собирается проводить ядерные испытания, дискуссии об этом невозможны, подчеркнул представитель Кремля.

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Россия с 1990 года придерживается одностороннего моратория на проведение ядерных испытаний, в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). При этом документ ратифицировали не все страны с ядерным оружием.

Однако в феврале президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию призвал Минобороны и «Росатом» быть готовыми к проведению ядерных испытаний на случай, если США примут такое решение.

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Виктория Громова Виктория Громова
термоядерное оружие испытания Сибирь
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