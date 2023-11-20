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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В армии Израиля объяснили сексизмом провал в отражении атаки ХАМАС

Haaretz: сообщения женщин-военных в ЦАХАЛ об атаке ХАМАС были проигнорированы
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Наблюдением за палестинскими территориями в армии Израиля занимаются женские отряды. Они заметили подозрительную активность боевиков накануне атаки, но командиры не придали этому значения — из-за предубеждений, считают девушки
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Подразделение израильской армии, занимавшееся наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало командование о подозрительной активности боевиков, но эти сообщения игнорировались. Об этом пишет Haaretz, поговорив со служащими.

По словам служащих, командование пренебрегло этими сообщениями из-за сексизма и эйджизма. «Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было по-другому», — рассказал один из солдат.

В донесениях содержалась информация о подготовке бойцов группировки ХАМАС по преодолению заграждений, активном использовании транспортных средств, появившемся оборудовании для отключения камер.

Группы женщин-наблюдателей (на иврите «Тацпитанит», множественное число «Тацпитанийот») входят в Корпус пограничной обороны и действуют вдоль границ страны. Их называют «глазами армии» за предоставление ЦАХАЛ разведданных в режиме 24/7. Служащие собирают информацию с помощью камер и датчиков, после чего передают сообщению службе разведки. Наблюдением занимаются только женщины, отмечала Haaretz в 2022-м. В том году несколько военных женского пола пожаловались газете на пренебрежение со стороны командования и невыносимые условия службы.

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Военнослужащая по имени Илана рассказала изданию, что боевики за два месяца перед атакой начали запускать беспилотники ежедневно, аппараты близко подлетали к ограждениям. За полтора месяца до атаки военные заметили, как на одном из тренировочных лагерей ХАМАСа построили точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ, боевики начали отрабатывать нападение на этот объект. По ее словам, предупреждение об этом было проигнорировано. Другой неназванный солдат рассказал, что видел, как в Газе построили точную копию танка «Меркава Марк 4» и отрабатывали его уничтожение.

Кроме того, поздней ночью 7 октября, в день нападения, командование армии все же подняло тревогу после нападений на населенные пункты, однако подразделения наблюдателей об этом не предупредили. «ЦАХАЛ оставила нас легкой добычей. Бойцы, по крайней мере, имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься», — сказала служащая по имени Яра.

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Фото:Alexander Ermochenko / Reuters

Источники Reuters в израильских спецслужбах признавали, что приготовления ХАМАС были замечены, однако боевикам удалось убедить Тель-Авив в нежелании войны и сосредоточении на экономических вопросах. Группировка наряду с прослушиваемыми Израилем каналами связи использовала те, о которых в ЦАХАЛ не знали, скрывая свои истинные намерения. «Они создавали альтернативную реальность», — сказал бывший заместитель главы израильского Совета национальной безопасности Эран Эцион.

Эксперты рассказали РБК, что боевикам помогло и использование дедовских методов, тогда как израильские военные полагались на технологические новации. Боевики не стали включать никакие технические средства, что помогло им остаться незамеченными для средств выявления вражеской электроники.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сексизм женщины
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