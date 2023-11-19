Иордания отказалась «наводить порядок за Израилем» в Газе

Израиль и США обсуждают сценарий введения в сектор Газа миротворцев, среди которых были бы представители арабских стран, однако Иордания такую возможность исключила, указав на нежелание становиться врагами для палестинцев

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Арабские страны после завершения войны в секторе Газа не станут отправлять туда войска для обеспечения безопасности анклава, заявил глава иорданского МИДа Айман Сафади на конференции по региональной безопасности в Бахрейне, пишет New York Times.

«Людей убивают изо дня в день, а потом мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», — сказал Сафади и добавил, что арабские страны не станут врагами для палестинцев.

На встрече присутствовали также глава МИД Бахрейна Абдуллатиф аль-Зайяни и старший дипломатический советник ОАЭ Анвар Гаргаш. Они не дали четких ответов на вопросы зрителей о поствоенном устройстве Газы. Гаргаш сообщил о поддержке «арабского консенсуса» и чрезвычайной важности позиции Египта, Иордании и палестинской администрации. «Мы в самом деле не можем прийти, сесть и сказать, что следующим шагом будет своего рода администрация для управления Газой. Если мы не будем ориентироваться на палестинцев, что бы мы ни делали, это не будет законным», — добавил он.

Глава МИД Иордании также усомнился, что Израиль сможет победить палестинскую группировку ХАМАС: «Там много военных, я просто не понимаю, как эта цель может быть достигнута».

Несколько чиновников с Запада прежде выдвинули идею формирования миротворческих сил с участием арабских стран для переходного периода, пишет NYT. Аналогичную информацию публиковало и агентство Bloomberg.

Власти Израиля заявляли о намерении оставить силы безопасности в секторе Газа, заняться «демилитаризацией» анклава, а также оставить за армией «полную свободу действий». Как выяснила New York Times, израильские власти рассчитывают создать новую буферную зону внутри сектора Газа, в том числе — на границе с Египтом, таким образом полностью контролируя сухопутные границы анклава. «Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — пояснил премьер Беньямин Нетаньяху.

Власти США настаивают на необходимости не опустить еще одной оккупации анклава со стороны Израиля. «Не должно быть никакого насильственного перемещения палестинцев из Газы, никакой повторной оккупации, никакой осады или блокады, а также никакого сокращения территории. И после того, как эта война закончится, голоса палестинского народа и его чаяния должны оказаться в центре посткризисного управления в секторе Газа», — заявил президент Джо Байден. Он также подчеркнул, что анклав должен перестать быть «базой терроризма».