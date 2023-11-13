WP узнала, что ХАМАС готовил второй этап нападения на Израиль

ХАМАС планировал второй этап атаки на Израиль, выяснили разведки. Аналитики заключили, что так боевики хотели вызвать кризис в регионе, новую волну палестинского сопротивления и разрыв связей Израиля с арабскими странами

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Палестинская группировка ХАМАС намеревалась в случае успешного нападения на юг Израиля утром 7 октября продвинуться вглубь страны к более крупным городам. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников разведки и служб безопасности четырех западных и ближневосточных стран.

«Они планировали второй этап, в том числе в крупных израильских городах и на военных базах», — рассказал один из источников.

В день нападения на Израиль, 7 октября, боевики перешли границу в примерно 30 местах, напали на 22 населенных пункта и смогли пройти на 24 км вглубь израильской территории. Некоторые группы боевиков были снаряжены для ведения боев в течение нескольких дней, у них нашли карты и разведданные для атаки вплоть до границы Западного берега реки Иордан (одна из частей Палестины, которая контролируется конкурирующим с ХАМАС движением ФАТХ).

«Если бы это произошло, это было бы огромной пропагандистской победой — символическим ударом не только по Израилю, но и по Палестинской автономии», — рассказал информированный источник.

Аналитики считают, что ХАМАС своими планами удара «исторического масштаба» стремился вызвать «ошеломляющий ответ» со стороны Израиля и разжечь большой конфликт в регионе. В частности, у боевиков нашли инструкции поджигать дома, «убить как можно больше людей и взять заложников». Группировка специально готовилась к действиям, которые с высокой долей вероятности могли вызвать ответный удар Израиля по северу сектора Газа, заключили источники. По их мнению, руководство боевиков готово было пойти на это ради новой волны палестинского сопротивления и сведения на нет планов нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами.

«Они очень ясно представляли, что произойдет с сектором Газа на следующий день. Они хотели купить свое место в истории — место в истории джихада — за счет жизней многих людей в секторе Газа», — сказал один из собеседников газеты.

Эти предположения подтверждаются некоторыми заявлениями лидеров боевиков, указывает издание. В конце октября член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил в интервью: «Придется ли нам заплатить какую-то цену? Да, и мы готовы заплатить это». «Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим мучеников в жертву», — добавил он.

По сведениям разведок, планирование нападения на Израиль заняло год, а некоторую информацию предоставляли группировке рабочие, приезжавшие в страну на работу из сектора Газа и работавшие в тех же фермерских хозяйствах, которые позже подверглись нападению. Часть информации собиралась с помощью дешевых беспилотников, а также при изучении боевиками израильских сайтов недвижимости, на которых содержались данные о планировке домов и устройстве кибуцев.

Пока готовилось нападение, ряд членов руководства ХАМАС занимался дезинформацией, указывает WP. Среди них выделялся военный лидер группировки Йехия Синвар, который свободно говорит на иврите и изучал политическое устройство и СМИ Израиля. Он подавал тонкие сигналы, намекая на прагматический подход ХАМАС, убеждая, что группировка больше не хочет войн, что хотели услышать многие израильтяне. Кроме того, боевики не вступали в бой с израильскими войсками с 2021 года и даже передавали ЦАХАЛ сведения о другой группировке сектора Газа, которая запускала ракеты в сторону Израиля.

«Они обманывали Израиль на стратегическом уровне, используя портативные радиостанции, провода в туннелях и другие средства связи, которые мы не могли прослушивать», одновременно с этим продолжая общение в открытых сетях, которые, знали боевики, слушает разведка Израиля, сказал бывший заместитель главы израильского Совета национальной безопасности Эран Эцион. Он подчеркнул: «Они создавали альтернативную реальность».