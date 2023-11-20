Посол Израиля обвинил гуманитарные организации в пособничестве ХАМАС

Гуманитарные организации в секторе Газа, такие как БАПОР, по большей части состоят из работников-палестинцев, сотрудничающих с ХАМАС, заявил посол Израиля Бен Цви. Глава БАПОР ранее сравнил ситуацию в анклаве с «адом на земле»

Александр Бен-Цви (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Большая часть палестинских работников БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), находящихся в секторе Газа, сотрудничала с ХАМАС. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Все работники этой организации, которая ведет свою деятельность в секторе Газа — палестинцы. Большая часть из них сотрудничала с ХАМАС. Различные медикаменты, которые поставляли как гуманитарную помощь, попадают в руки боевиков», — заявил дипломат.

Он привел в пример удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» 17 октября, когда «все кричали, что Израиль убил 500 или 800 человек». «Оказалось, что ракета палестинская, погибли 40 человек, а попала она в стоянку машин. Все здания вокруг остались целыми», — отметил Бен Цви.

Месяц назад, 17 октября, минздрав сектора Газа сообщил о 500 погибших в результате удара израильской армии по больнице аль-Ахли. Al Arabiya сообщал о более чем 800 жертвах и пострадавших. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль. ЦАХАЛ возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад». В доказательство непричастности к произошедшему израильская армия опубликовала снимки больницы с дрона; военные заявили, что на кадрах нет воронок, характерных для разрывов израильских боеприпасов.

Израиль ведет войну с ХАМАС с 7 октября. 27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа (до этого, по анклаву более двух недель наносились авиаудары с израильской стороны). После этого на территорию анклава были введены израильские войска. 16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции.

Международные организации неоднократно заявляли о начавшемся в анклаве гуманитарном кризисе и призывали Тель-Авив остановить военные действия. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини сравнивал ситуацию в секторе с «адом на земле», а Палестинское общество Красного Полумесяца призывало мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.

По данным Минздрава сектора Газа, всего с 7 октября погибли свыше 13 тыс. палестинцев, в том числе 5,5 тыс. детей. По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены более 5 тыс.