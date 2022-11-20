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В Белгородской области женщина пострадала при обстреле села

Глава Белгородской области: при обстреле села Нижний Ольшанец пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей, о ее состоянии не сообщается. На место происшествия выехала скорая помощь, сообщил белгородский губернатор Гладков
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

При обстреле села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место», — заверил губернатор. Кроме того, по его словам, есть повреждения в шести частных домовладениях.

Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход.

В ноябре Белгородская область многократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, накануне при обстреле города Шебекино пострадала одна женщина, были также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. «Есть повреждение линии электропередачи», — писал Гладков.

При обстреле села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Губернатор рассказал, что «Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды».

17 ноября Гладков сообщал о двух обстрелах: в Шебекино снаряды попали в частный дом, в результате чего один человек был тяжело ранен, а вечером ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе.

При обстреле Шебекино 15 ноября погибли три человека, двое пострадали. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом. В тот же день еще один человек погиб, когда система ПВО сбила ракету «Точка-У» над городом Валуйки.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. С начала спецоперации регион подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. В области действует желтый режим террористической опасности.

В середине октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина в Белгородской области действует уровень «среднего реагирования», который предусматривает усиление охраны общественного порядка, военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.

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Белгородская область село обстрел пострадавшие Вячеслав Гладков
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