Белгородский губернатор Гладков: над Валуйками ПВО сбила ракету, один человек погиб

В Белгородской области человек погиб при уничтожении ПВО «Точки-У»

Это третий погибший в Белгородской области за день. Ранее два человека стали жертвами обстрела города Шебекино

Фото: Никита Попов / РБК

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету «Точка-У» над Валуйками Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях», — написал он.

Еще одну ракету ПВО сбила в Грайворонском городском округе, добавил Гладков. Там обошлось без жертв и разрушений.

Валуйки находятся на юго-востоке области, примерно в 20 км от границы с Украиной. Грайворон — на западе региона, менее чем в 10 км от границы. Расстояние между этими двумя городами — около 200 км.

15 ноября три человека погибли при обстреле города Шебекино, сообщил областной минздрав. Удар пришелся по двухэтажному жилому дому. В том же районе под обстрел попал поселок Ленинский, второй раз за два дня, но при этой атаке никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе днем 15 ноября также были обстрелы, пострадали дома в селах Безымено и Козинка, также был удар по Сподарюшино. Эти населенные пункты и ранее попадали под обстрелы.

С начала спецоперации на Украине в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли более десяти человек. Среди наиболее крупных инцидентов — ракетный удар по Белгороду в июле (четверо погибших и четверо пострадавших), обстрел Шебекино в октябре (два погибших и 13 пострадавших). Среди жертв обстрелов были и несовершеннолетние.