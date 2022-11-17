Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей после обстрела Шебекино

Шебекино за последние четыре дня трижды попадало под обстрелы, ранее в городе погибли три человека после попадания снаряда в жилой дом

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области под обстрелом оказался город Шебекино на юге региона, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Снаряды «Града» попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Два дня назад, 15 ноября, в результате удара по Шебекино погибли три человека — две женщины и мужчина, еще двое пострадали. Снаряд попал в двухэтажный многоквартирный дом. В тот же день один человек погиб, когда ПВО сбила ракету «Точка-У» над городом Валуйки (юго-восток области).

В последнее время Белгородская область подвергается атакам почти каждый день. 14 и 16 ноября система ПВО работала над самим Белгородом и Белгородским районом. Также 14 ноября были зафиксированы удары в районе города Грайворон (запад региона), Шебекино и Валуек.

Над Белгородом сработала ПВО Политика

Шебекино и в прошлые месяцы попадало под обстрелы, в октябре в результате одного из них погибли два человека, в том числе подросток, 13 получили ранения. Удар пришелся по коммерческим зданиям.



В других приграничных с Украиной областях страны также происходят обстрелы и иные трагические инциденты, связанные с боевыми действиями. Накануне, 16 ноября, в Брянской области в селе Азаровка вблизи украинской границы автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Один из пострадавших умер от полученных ран, второго госпитализировали, сообщил губернатор Александр Богомаз.