Губернатор Белгородской области заявил, что при обстреле села погиб мужчина 80 лет

При обстреле в Белгородской области погиб 80-летний мужчина

Фото: vvgladkov / Telegram

В результате обстрела села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний мужчина, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.

«По предварительной информации в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», — сказал глава области.

По его словам, в Устиновке также получили повреждения четыре частных домовладения. На место прибыли оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход, добавил Гладков.

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