При обстреле в Белгородской области погиб 80-летний мужчина
Губернатор Белгородской области заявил, что при обстреле села погиб мужчина 80 лет
В результате обстрела села Устинка в Белгородской области погиб 80-летний мужчина, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.
«По предварительной информации в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды», — сказал глава области.
По его словам, в Устиновке также получили повреждения четыре частных домовладения. На место прибыли оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход, добавил Гладков.
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