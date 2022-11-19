Женщина пострадала при обстреле белгородского Шебекино
Губернатор Белгородской области Гладков: идет обстрел Шебекино, есть пострадавшая
Расположенный у границы с Харьковской областью Украины город Шебекино Белгородской области обстреливают, предварительно, пострадала одна женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждение линии электропередачи», — написал он в Telegram.
Материал дополняется.