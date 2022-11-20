Spiegel узнала о роспуске форума России и ФРГ «Петербургский диалог»

Форумы проходили каждый год в течение почти 20 лет, но с 2020-го они не проводятся. Кремль высоко оценивал роль «Петербургского диалога» как канала для контактов с ФРГ

Фото: официальный сайт форума "Петербургский диалог"

Российско-германский форум «Петербургский диалог» могут распустить по решению общего собрания участников, пишет газета Spiegel со ссылкой на соответствующее письмо, которое есть в распоряжении издания.

«Общее собрание участников «Петербургского диалога» по просьбе правления решает провести еще одно внеочередное собрание членов в первом квартале 2023 года, на котором будет принято решение о роспуске», — говорится в документе. Его должны представить на общем собрании 22 ноября, уточняет газета.

Форум существует с 2001 года. Инициаторы его создания — российский президент Владимир Путин и бывший немецкий канцлер Герхард Шредер. Целью площадки декларируется «создание надежной основы для развития российско-германских отношений за счет расширения сотрудничества гражданских обществ двух стран».

Форумы проходили ежегодно, за исключением 2014 года (тогда его отменили из-за ухудшившихся отношений между Москвой и Берлином на фоне событий на Украине), 2020-го (из-за пандемии) и 2021 годов. На отмену прошлогоднего мероприятия повлияло то, что российская Генпрокуратура в мае 2021-го признала нежелательными две немецкие неправительственные организации (НПО) — «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен», которые являлись участниками форума.

В июле того же года правление форума с немецкой стороны решило приостановить все двусторонние мероприятия и заседания рабочих российско-германских групп. В правлении заявили РБК, что условие возобновления работы — это снятие ограничений с немецких НПО. Кремль указывал, что Москва сожалеет о решении немецкой стороны приостановить контакты, а также назвал форум «каналом», который Россия «высоко» ценит.