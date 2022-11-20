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Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности

ТАСС и «Известия»: мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности
По данным собеседников ТАСС и «Известий», указ об отставке Волги подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Сам мэр не подтвердил ТАСС данную информацию
Александр Волга
Александр Волга (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Мэр Энергодара (Запорожская область) Александр Волга освобожден от должности указом врио главы региона Евгением Балицким, сообщают ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники в администрации области.

«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — рассказал собеседник агентства. Сам Волга не подтвердил ТАСС информацию об отстранении и сообщил, что находится в отпуске. «Известиям» Волга также рассказал, что рассматривает «предложение о вышестоящей должности».

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале, комментируя информацию об отставке Волги, призвал дождаться «официального подтверждения данного кадрового решения». Он также отметил, что если мэра действительно освободили от должности, то это решение «совершенно не связано с работой Запорожской АЭС», которая располагается в Энергодаре.

ТАСС указывает, что Волга стал мэром города этим летом. На предыдущего мэра Энергодара, Андрея Шевчика, в мае было совершено покушение. Он и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу.

Следственный комитет России начал расследование инцидента, в его организации обвинили «украинских националистов».

В октябре появились сообщения о покушении на Волгу, но власти Энергодара опровергли данную информацию. Они указывали, что эти сведения распространяли украинские СМИ и телеграм-каналы. Сам Волга выступал с видеообращением, в котором заявил, что «прекрасно» себя чувствовал и контролировал «все вопросы, которые происходят в городе».

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Энергодар находится на левом берегу Каховского водохранилища на Днепре, на правом берегу располагаются подконтрольные Украине территории. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе.

В течение спецоперации станция неоднократно подвергалась обстрелам. 19 ноября советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ нанесли по станции 12 ударов. Попадания пришлись непосредственно на периметр станции — брызгальный бассейн, который является частью системы охлаждения АЭС; квадрат сухого хранилища ядерных отходов и район КПП-2.

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Энергодар отставка Запорожская область
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