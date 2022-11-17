Рогов сообщил о переброске ВСУ военных и артиллерии в Запорожскую область

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в район Орехова в Запорожской области войска и технику, сообщил каналу «Звезда» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В данный момент идет переброска двух бригад, причем конкретно приоритетным направлением, <...> куда поступают подразделения, [является Орехов]. <...> Именно в Орехов сейчас поступают и М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — рассказал Рогов.

При этом украинская сторона понимает, что наступление ВСУ может перейти в контрнаступление российских войск, отметил он. На это, по словам Рогова, косвенно указывает подрыв моста в районе Черниговки. «То есть они боятся, что мы пойдем в атаку на них», — пояснил Рогов.

Ранее он говорил, что Киев намерен активизировать боевые действия и попытаться перейти в широкомасштабное наступление в Запорожской области. По словам чиновника, это может произойти во второй половине ноября или в декабре.

Рогов отмечал, что запорожское направление становится основным для ВСУ «в вопросах наступления, провокаций и прощупывания» линии обороны. В регион за последнее время были переброшены около 7 тыс. украинских военных, сообщал он 9 ноября. 11 ноября Рогов заявил о 5 тыс. польских наемников на запорожском направлении.