Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Средний сын британской королевы Елизаветы II сложил с себя публичные обязанности из-за скандала с обвинявшемся в торговле людьми миллиардером Джеффри Эпштейном

Принц Эндрю (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми. Об этом говорится в заявлении, опубликованном от лица принца пресс-службой Букенгемского дворца.

«За последние несколько дней мне стало ясно, что обстоятельства, моих прежних контактов с Джеффри Эпштейном, стали серьезной помехой для деятельности моей семьи и работы многих организаций и благотворительных фондов, которые я с гордостью поддерживаю», — заявил принц Эндрю.

По его словам, с просьбой освободить его от своих публичных обязанностей в «обозримом будущем» он обратился к королеве Великобритании. Елизавета II, говорится в заявлении, дала свое согласие.

«Я по-прежнему однозначно сожалению о своей неблагоразумной связи с Джеффри Эпштейном», — также отметил принц Эндрю. По его словам, самоубийство миллиардера «оставило множество вопросов без ответов». Он добавил, что «готов оказать правоохранительным органам помощь в расследовании», если она потребуется.