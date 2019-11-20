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Политика ,  
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Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Средний сын британской королевы Елизаветы II сложил с себя публичные обязанности из-за скандала с обвинявшемся в торговле людьми миллиардером Джеффри Эпштейном
Принц Эндрю (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми. Об этом говорится в заявлении, опубликованном от лица принца пресс-службой Букенгемского дворца.

«За последние несколько дней мне стало ясно, что обстоятельства, моих прежних контактов с Джеффри Эпштейном, стали серьезной помехой для деятельности моей семьи и работы многих организаций и благотворительных фондов, которые я с гордостью поддерживаю», — заявил принц Эндрю.

По его словам, с просьбой освободить его от своих публичных обязанностей в «обозримом будущем» он обратился к королеве Великобритании. Елизавета II, говорится в заявлении, дала свое согласие.

«Я по-прежнему однозначно сожалению о своей неблагоразумной связи с Джеффри Эпштейном», — также отметил принц Эндрю. По его словам, самоубийство миллиардера «оставило множество вопросов без ответов». Он добавил, что «готов оказать правоохранительным органам помощь в расследовании», если она потребуется.

Общество
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

В начале июля Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми. В 2008 году миллиардера обвиняли в склонению несовершеннолетних к занятию проституцией. Тогда Эпшейн признал вину, заключил сделку со следствием и отсидел в тюрьме 13 месяцев. Еще до признания, как сообщала New York Times он поддерживал контакты с принцем Эндрю, а также нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Почти через два месяца после нового задержания, находясь в следственном изоляторе в США, Эпштейн совершил самоубийство. В день смерти, как сообщали американские СМИ, он перевел все свои активы в трастовый фонд The 1953 Trust. Их общая сумма составил $577,67 млн (на $18 млн больше, чем было указано в судебных документах, когда защита просила отпустить его под залог, писала NYP).

Общество
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

После сообщений о смерти Эпштейна американка Вирджиния Джуффре заявила, что тот заставлял ее вступать в контакты с влиятельными людьми, включая принца Эндрю и бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона. В интервью Би-Би-Си, вышедшем на этой неделе принц Эндрю опроверг информацию о том, что у него были какие-либо отношения с Джуффре, но сообщил, что дружил с Эпштейном с начала 1990-х годов.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: миллиардер, США, королевская семья, Великобритания
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