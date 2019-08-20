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Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Финансиста обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он покончил с собой в камере следственного изолятора. Перед смертью Эпштейн перевел все свои активы, включая два острова, в траст-фонд
Джеффри Эпштейн (Фото: AP)

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Перед смертью, 8 августа, все активы Эпштейна были переведены в трастовый фонд The 1953 Trust. Их общая сумма составила $577,67 млн., что на $18 млн больше, чем было указано в судебных документах, когда защита просила отпустить его под залог, отмечает NYP.

В эту сумму входят активы Эпштейна в хедж-фондах и другие инвестиции ($194,9 млн), особняк в Нью-Йорке ($55,9 млн), а также, транспортные средства, недвижимость в Париже и два острова, стоимостью в $63,8 млн и $22,4 млн.

При этом, в документ не вошла коллекция предметов искусства, которую еще должны оценить, отмечает Bloomberg. Распорядителями завещания указаны Даррен Индайк и Ричард Кан, оба долгое время работали адвокатами Эпштейна. После исполнения последней воли финансиста каждый из них получит по $250 тыс. Как им было поручено распорядиться средствами, не уточняется.

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О задержании Эпштейна стало известно в начале июля, прокуроры обвинили 66-летнего финансиста в незаконной торговле девушками в возрасте 14 лет. 10 августа его тело нашли в камере следственного изолятора, согласно заключению судмедэксперта, он совершил самоубийство.

При этом ранее его уже обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, из-за чего финансист пошел на сделку со следствием в 2008 году и получил 13 месяцев тюрьмы. Согласно договоренностям, Эпшейн должен был признать вину и выплатить компенсации жертвам.

Автор: Константин Нагаев
Теги: миллиардер, завещание
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