Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Финансиста обвиняли в секс-торговле несовершеннолетними, он покончил с собой в камере следственного изолятора. Перед смертью Эпштейн перевел все свои активы, включая два острова, в траст-фонд

Джеффри Эпштейн (Фото: AP)

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Перед смертью, 8 августа, все активы Эпштейна были переведены в трастовый фонд The 1953 Trust. Их общая сумма составила $577,67 млн., что на $18 млн больше, чем было указано в судебных документах, когда защита просила отпустить его под залог, отмечает NYP.

В эту сумму входят активы Эпштейна в хедж-фондах и другие инвестиции ($194,9 млн), особняк в Нью-Йорке ($55,9 млн), а также, транспортные средства, недвижимость в Париже и два острова, стоимостью в $63,8 млн и $22,4 млн.

При этом, в документ не вошла коллекция предметов искусства, которую еще должны оценить, отмечает Bloomberg. Распорядителями завещания указаны Даррен Индайк и Ричард Кан, оба долгое время работали адвокатами Эпштейна. После исполнения последней воли финансиста каждый из них получит по $250 тыс. Как им было поручено распорядиться средствами, не уточняется.