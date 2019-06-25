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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Столтенберг заявил о появлении космической стратегии НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры НАТО утвердят первую в истории альянса космическую стратегию. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе, видеозапись которой размещена на личной странице политика в Twitter.

«Речь идет об определении рамок того, как альянс будет реагировать на возможности и вызовы в космосе, для собственной безопасности и проведения операций», — сказал он.

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По словам Столтенберга, космическое пространство может быть использовано как для мирных целей, так и для агрессии. «Спутники могут быть заблокированы, взломаны или снабжены оружием. Противоспутниковое оружие может повредить связь», — сказал генсек НАТО, объясняя необходимость быть «бдительными в том числе и в космосе».

Ранее в том же выступлении Столтенберг говорил о том, что европейские страны альянса должны убедиться в том, что их системы ПРО эффективны. «Эффективные защитные меры означают, что Европа должна добиться технологического превосходства, в том числе в космосе и кибернетическом пространстве, а также в системах искусственного интеллекта», — сказал политик.

Теги: Йенс Столтенберг, Космос
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