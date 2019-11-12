США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

По данным агенства, разведка США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны. На фоне опасений Пентагон в марте уже попросил для поддержания нацбезопасности $14,1 млрд

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Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg. Военные выражают обеспокоенность из-за усилившихся способностей этих двух стран создавать помехи для спутников или вовсе уничтожать их.

Генерал Военно-воздушных сил США Джон Хайтен попросил национальную разведку провести оценку, работы в этом направлении ведутся, заявила агентству официальный представитель ВВС США подполковник Кристина Хоггатт.

Как ожидается, 14 ноября в США будет опубликован доклад конгресса США, в котором будет содержаться перечень угроз для страны в космосе. Агентство приводит его содержание.

По данным Bloomberg, в докладе делается вывод о том, что Китай рассматривает космос как сферу военной и экономической уязвимости США. У Китая есть кибернетическое, электромагнитное и орбитальное оружие, способное поражать космические объекты США. «Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — говорится в докладе.

На фоне опасений Пентагон в марте запросил $14,1 млрд на поддержание национальной безопасности США в космосе, что, по данным Службы исследований конгресса США, примерно на 14% больше, чем в завершившемся финансовом году. По данным генерального инспектора Пентагона, США управляют 870 из 1880 разведывательных, коммуникационных, навигационных и научных спутников в мире.