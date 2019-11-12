США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
СК проверит данные о других преступлениях обвиненного в убийстве доцента Общество, 12:07 Кандидат на пост: какой имидж в соцсетях поможет получить работу Pro, 12:04 Основной форвард сборной Англии исключен из состава за стычку с партнером Спорт, 11:59 Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы Технологии и медиа, 11:54 6 способов уделить время себе без ущерба для работы РБК и Renault, 11:47 Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет Общество, 11:47 В Сети появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю Политика, 11:41 Представитель певицы Синявской ответил на сообщения о ее госпитализации Общество, 11:40 СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве Общество, 11:38 Почему природный газ стал настолько дешевым, что компании начали снижать Quote, 11:34 Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева к снятию санкций с России Политика, 11:26 Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае Политика, 11:17 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 11:17 США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем Политика, 11:08
Политика ,  
0 
США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем
По данным агенства, разведка США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны. На фоне опасений Пентагон в марте уже попросил для поддержания нацбезопасности $14,1 млрд
Фото: Spacex / Planet Pix / ZUMA / ТАСС

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны, сообщает Bloomberg. Военные выражают обеспокоенность из-за усилившихся способностей этих двух стран создавать помехи для спутников или вовсе уничтожать их.

Генерал Военно-воздушных сил США Джон Хайтен попросил национальную разведку провести оценку, работы в этом направлении ведутся, заявила агентству официальный представитель ВВС США подполковник Кристина Хоггатт.

Как ожидается, 14 ноября в США будет опубликован доклад конгресса США, в котором будет содержаться перечень угроз для страны в космосе. Агентство приводит его содержание.

По данным Bloomberg, в докладе делается вывод о том, что Китай рассматривает космос как сферу военной и экономической уязвимости США. У Китая есть кибернетическое, электромагнитное и орбитальное оружие, способное поражать космические объекты США. «Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе», — говорится в докладе. 

На фоне опасений Пентагон в марте запросил $14,1 млрд на поддержание национальной безопасности США в космосе, что, по данным Службы исследований конгресса США, примерно на 14% больше, чем в завершившемся финансовом году. По данным генерального инспектора Пентагона, США управляют 870 из 1880 разведывательных, коммуникационных, навигационных и научных спутников в мире.

Оценки национальной разведывательной службы обычно обновляются каждые два-три года, новые результаты будут включены в доклад разведывательного сообщества «Оценка международной угрозы безопасности» (Worldwide Threat Assessment).

Россия и Китай обладают всем необходимым для создания противоспутниковых ракет, заявила агентству Лора Грего из Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists). Аналитик Фонда «Безопасный мир» Виктория Сэмсон также назвала возможности России и Китая вести космические войны «реальными и потенциальными угрозами».

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что страна опоздала с созданием космических войск по сравнению с Китаем и Россией. Уже в декабре Трамп подписал указ о создании в 2020 году командования Космических сил Соединенных Штатов. Космическое командование возьмет на себя все полномочия объединенного командования, связанные с задачами в космосе.  

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял,что Россия следит за США в вопросе развития военно-космических сил, чтобы Америка «не перешла красную черту». По его словам, Москва не допустит хранения баллистического американского оружия в космосе.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Воздушно-космические силы, США, Китай
Материалы по теме
Рогозин назвал мифом высокую аварийность космических аппаратов в России
Технологии и медиа
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter