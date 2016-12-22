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В Приморье заявили о нехватке подписей у Ищенко для регистрации на выборы
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В Приморье заявили о нехватке подписей у Ищенко для регистрации на выборы
Вторые туры — 2018, 13:26
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В Приморье заявили о нехватке подписей у Ищенко для регистрации на выборы
Коммунист Андрей Ищенко не может быть зарегистрирован кандидатом на выборы главы Приморья, так как не собрал достаточное количество подписей для прохождения муниципального фильтра, заявили в избиркоме Приморья
Андрей Ищенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Результаты проверки подписей муниципальных депутатов у Андрея Ищенко показали, что он не сможет быть зарегистрирован кандидатом на выборы главы Приморья, рассказали РБК в краевом избиркоме.

«У Ищенко в общей сложности 134 достоверных подписи муниципальных депутатов, этого числа недостаточно для его регистрации кандидатом на выборы», — заявила РБК секретарь избиркома Приморья Наталья Камаева. «У него [Ищенко] 11 подписей незасчитанных, так как они ранее были проставлены в листах поддержки других кандидатов. Еще две подписи являются недостоверными, так как двое подписавшихся на момент проставления подписей не являлись депутатами», — пояснила она. По ее словам, вопрос о регистрации Ищенко кандидатом избирком рассмотрит 24 ноября.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы Приморья необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего в Приморье таких территорий 34), говорила ранее Камаева.

Ищенко во вторник не ответил на звонки РБК.

Выдвигавший свою кандидатуру от партии «Зеленых» политик Олег Митволь, который также сдал подписи муниципальных депутатов в последний возможный для прохождения этой процедуры день, рассказал РБК о неудовлетворительных результатах. По его словам, избирком забраковал 30 муниципальных подписей из поданных им 145.

Выдвинувшийся от «Коммунистов России» Максим Сурайкин также не собрал необходимого для регистрации количества подписей, следует из документов на сайте краевого избиркома

Подписи на регистрацию сдали 11 человек. Из них избирком уже проверил документы и зарегистрировал кандидатами трех: исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, депутатат Думы Владивостока Розу Чемерис, выдвинутую партией «За женщин России», и Игоря Степаненко, выдвинутого от «Патриотов России».

Ищенко планировал участвовать в выборах от КПРФ. В партии до последнего демонстрировали намерение выдвинуть его в качестве кандидата. Но в последний момент коммунисты на региональной конференции отказались выдвигать его кандидатуру. Тогда Ищенко решил ​​баллотироваться в качестве самовыдвиженца.​ Он заявил об этом 7 ноября, за полторы недели до окончания срока приема документов на прохождение муниципального фильтра в избирком 18 ноября. В последний день приема документов Ищенко заявил, что собрал необходимые подписи, хотя и признал, что часть из них может быть получена у людей, которые уже подписались за других кандидатов.

Неудача Тарасенко

​Выборы главы Приморского края прошли в сентябре в два тура — 9 и 16 сентября. Во втором туре официально победил единоросс Андрей Тарасенко, на тот момент исполнявший обязанности главы края. Второе место занял коммунист Андрей Ищенко. Во время подсчета бюллетеней на сайте ЦИК Тарасенко отставал от Ищенко на 6–8%, но в последний момент внезапно вырвался вперед и на 1,5% опередил коммуниста. Впоследствии приморский избирком по рекомендации Центризбиркома аннулировал результаты выборов и назначил новые, а Тарасенко ушел в отставку. Новым врио был назначен экс-глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Он пошел на выборы самовыдвиженцем. Эксперты полагали, что это было сделано, чтобы дистанцироваться от партии «Единая Россия» на фоне снижения ее рейтинга.

Для Кремля участие Ищенко в новых выборах было нежелательным — в первую очередь из-за опасений по поводу недостаточно высокого рейтинга недавно назначенного врио главы региона Кожемяко и возможности проведения второго тура, говорили ранее собеседники РБК. Его рейтинг по состоянию на начало ноября составлял от 35 до 45%, приводили РБК данные опросов источники, близкие к штабу Кожемяко, и федеральный чиновник, знакомый с ходом кампании. Несколько муниципальных депутатов Приморья впоследствии сообщали РБК о давлении со стороны местных властей по теме муниципального фильтра.

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Во время прошлой кампании, перед сентябрьскими выборами, местные чиновники помогали Ищенко пройти муниципальный фильтр, так как его участие обеспечивало конкурентность выборов, говорили источники РБК. Но на этот же раз конкурентность планировалось демонстрировать благодаря участию других альтернативных кандидатов, заявил собеседник издания.

Кто хотел участвовать в выборах

Всего о намерении участвовать в выборах в Приморье заявил 21 человек. В частности, среди тех, кто изъявил такое желание — выдвинувшийся от «Партии зеленых» Олег Митволь, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейчук. Митволь и Сурайкин были необходимы в качестве спойлеров при участии Ищенко, однако, если он «срежется» на муниципальном фильтре, необходимость в их участии отпадает, рассказывал РБК федеральный чиновник, знакомый с ходом кампании. О том, что Сурайкин не будет участвовать в выборах, говорил РБК еще один собеседник, близкий к штабу Кожемяко.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Приморье , КПРФ , Выборы , муниципальный фильтр
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