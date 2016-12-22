Коммунист Ищенко пошел на выборы главы Приморья самовыдвиженцем

В среду утром Андрей Ищенко подал документы в избирком. В субботу региональное отделение КПРФ решило не выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья

Андрей Ищенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Участвовавший в сентябрьских выборах губернатора Приморья как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко подал документы для участия в повторных выборах главы региона в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщила журналистам в среду секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

«В среду утром приняты документы от Андрей Ищенко, он идет на выборы в качестве самовыдвиженца», — приводит «Интерфакс» слова Камаевой.

В минувшую субботу Ищенко сообщил, что региональное отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы Приморья. В партии объяснили это решение отказом признавать отмену результатов сентябрьских выборов и нежеланием участвовать в «фарсе» в виде новых выборов. «Муниципальный фильтр нашему кандидату пройти не дали бы. Предложили бы прогнуться и сдать все. Поэтому нет смысла участвовать в фарсе», — объяснял в минувшие выходные РБК пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Источник РБК в штабе Ищенко говорил, что региональное отделение КПРФ «слилось». Собеседник РБК в партии указывал, что в региональном отделении КПРФ многие были настроены против Ищенко: он не выполнял определенные обязательства перед партией, во время кампании создавал параллельные штабы.

Ищенко, как и остальным самовыдвиженцам, предстоит собрать около 7 тыс. подписей в свою поддержку от Приморья, а также не менее 140 подписей от депутатов муниципальных представительных органов (муниципальный фильтр).

Повторные выборы губернатора Приморья намечены на 16 декабря. Результаты первых, которые проходили в два тура, были отменены из-за выявленных нарушений.

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