Депутаты из Приморья пожаловались на давление из-за подписей за Кожемяко

Муниципальные депутаты Приморья рассказали о давлении, которое оказывают на них власти в связи с новыми выборами главы Приморья, чтобы кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не смог преодолеть муниципальный фильтр

Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Несколько муниципальных депутатов Приморья сообщили о давлении со стороны местных властей в связи с назначенными на декабрь новыми выборами главы Приморья. Среди них — депутаты от КПРФ и самовыдвиженцы.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы региона необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего таких территорий в Приморье 34), пояснила РБК секретарь приморского избиркома Наталья Камаева.​

Новые выборы губернатора Приморского края были назначены после скандала с фальсификацией результатов прошедшего 16 сентября второго тура выборов главы региона, в который вышли тогдашний врио главы Приморья Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко.

«Завуалированные угрозы»

Депутат думы Хорольского района Приморья от КПРФ Олег Чибиряк рассказал РБК, что его убеждают отдать подпись за нового врио главы Приморья Олега Кожемяко.

«Меня уже не первый день обрабатывают, чтобы я поставил подпись в пользу Кожемяко. Так как я депутат от КПРФ и у меня будет свой кандидат, я, естественно, отказываюсь. В связи с этим оказывается давление на меня и моих родственников», — утверждает он. По словам Чибиряка, ему рекомендовали поддержать Кожемяко в руководстве районной думы. Со стороны представителей администрации района, рассказал он, поступали угрозы в противном случае «оставить без денег» местную школу и детский сад, а также «завуалированные угрозы» по поводу политического будущего Чибиряка.

По словам районного депутата, с его матерью на эту тему говорила председатель местного совета ветеранов, а с супругой — бывший работодатель.

Что такое муниципальный фильтр Для регистрации на выборах губернатора выдвинутым кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр — собрать подписи определенного количества муниципальных депутатов из различных районов региона. Эту норму неоднократно критиковали представители оппозиции, называя ее способом ограничения политической конкуренции. Фильтр неоднократно критиковала и глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Перезрела проблема муниципального фильтра. Должны быть приняты меры по развитию конкуренции», — заявила она 26 сентября, комментируя итоги единого дня выборов.

«Жене звонил бывший работодатель (она сейчас на пенсии), говорил, что нужно убедить меня отдать подпись за Кожемяко», — добавил муниципальный депутат, уточнив, что он отказался.

Депутат думы Тернейского района коммунист Владимир Усольцев рассказал РБК о том, что представитель штаба Кожемяко провел с ним получасовой разговор о необходимости поддержать врио губернатора на этапе муниципального фильтра. По словам Усольцева, это был человек, представившийся политтехнологом.

«Я ему сказал, что всю жизнь был в Коммунистической партии, поэтому при всем уважении к Кожемяко предан КПРФ. В конце концов он понял, что агитировать меня бесполезно, и мы разошлись», — добавил депутат. По мнению Усольцева, таким образом технологи штаба Кожемяко пытаются «сорвать выборы, потому что не дадут выдвинуться остальным кандидатам».

«Они [штаб Кожемяко] хотят отобрать у нас территории, необходимые для прохождения муниципального фильтра», — считает помощник Ищенко, юрист Станислав Кульганик. По его словам, «на некоторых территориях у КПРФ только по одному депутату — их и прессуют сильнее всего».

О давлении со стороны представителей штаба Кожемяко РБК сообщили еще два муниципальных депутата из разных районов Приморья, которые являются самовыдвиженцами и попросили об анонимности. По словам одного из них, его пригласили в администрацию городского округа, где ему «сказали поддержать Кожемяко на фильтре». «Если не подпишешь, имей в виду, что тебе работать и жить здесь, Кожемяко победит, а ты занимаешься бизнесом», — объяснил он свое решение в конечном счете поддержать Кожемяко. Собеседник РБК говорит, что «оставил в администрации расписку о поддержке кандидата Кожемяко».

Вежливые рекомендации

Еще один независимый муниципальный депутат Приморья рассказал РБК, что на днях представители штаба врио главы региона несколько раз «вежливо рекомендовали ему поставить подпись за выдвижение Кожемяко».

«Если раньше ко мне как к независимому кандидату никто не приезжал и не просил, чтобы я свою подпись поставил за кандидата от власти, потому что хватало и без меня этих подписей, то сейчас выбивают у независимых людей эти подписи», — подчеркнул он. Это делается, чтобы не оставить возможности другим кандидатам пройти фильтр, полагает он.

Муниципальный депутат из думы Хасанского муниципального района Приморья рассказал РБК, что с ним и его коллегами провели беседу люди, представившиеся представителями штаба Кожемяко. «Они объяснили, что на этапе «фильтра» мы можем отдать подпись за неограниченное число кандидатов (по закону один депутат может отдать голос только за одного кандидата. — РБК), и предлагали в первую очередь поставить подпись за Кожемяко», — рассказал он.

Официальный срок сбора подписей муниципальных депутатов, определенный краевой избирательной комиссией, — с 26 октября по 17 ноября.

Пресс-секретарь Кожемяко Дарья Сметанина отказалась комментировать РБК информацию о работе представителей штаба с муниципальными депутатами. «Я не комментирую слухи о работе штаба Кожемяко», — подчеркнула она.

Помощь оппозиции

16 октября Кожемяко на брифинге во Владивостоке объявил о намерении помочь оппозиционным кандидатам пройти муниципальный фильтр. «Конечно, я буду помогать в том числе и в прохождении муниципального фильтра тем, кто заявится на выборы губернатора, с тем чтобы консолидированно пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из всех кандидатов», — цитировал Кожемяко ТАСС. Врио главы региона подчеркнул тогда, что «готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами».

Глава избирательного штаба Кожемяко Антон Волошко на вопрос РБК, касается ли это заявление кандидата Ищенко, ответил, что это касается всех кандидатов.

Ранее федеральный чиновник, имеющий отношение к кампании в Приморье, сказал РБК, что власти допустят Ищенко до участия в новых выборах, в которых определенно будет участвовать Кожемяко, однако «сделают все возможное, чтобы препятствовать ему со сбором подписей и прохождением муниципального фильтра». Он подчеркнул, что во время прошлой кампании Ищенко помогли пройти фильтр. Если Ищенко «срежется на муниципальном фильтре», конкурентность выборов будет доказываться участием других альтернативных кандидатов, например участием Олега Митволя, подчеркнул он.