Хегсет пригрозил России «издержками» при продолжении конфликта на Украине

Хегсет заявил о готовности США и их союзников «возложить издержки на Россию» в случае продолжения конфликта и призвал членов НАТО усилить военную поддержку Украины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если конфликт на Украине не приблизится к завершению, США готовы принять меры против России, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с коллегами из стран НАТО.

«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию», — сказал он. Пентагон готов выполнить ту часть этих шагов, которую могут реализовать только США, добавил министр войны. Он повторил, что принципом урегулирования будет «мир через силу».

Также Хегсет призвал страны НАТО усилить поддержку Украины, назвав ключевым механизмом программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, через нее с августа было выделено $2 млрд для Киева.

9 октября президент США Дональд Трамп также сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, если темпы урегулирования украинского конфликта окажутся недостаточными. Накануне американский лидер сказал, что у него были «довольно хорошие отношения» с Владимиром Путиным, но он не желает завершить конфликт. «Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ранее комментируя угрозы со стороны США усилить давление на Россию, сказал, что «беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не возымело», ограничения не смогут заставить Россию отказаться от проведения военной операции на Украине.

Москва осуждает поставки западного оружия Украине. Сейчас идет обсуждение возможности поставок со стороны США дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин предупреждал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению российско-американских отношений, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций» в них.