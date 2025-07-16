Италия вслед за Францией откажется от закупок оружия США для Украины

Италия не будет участвовать в инициативе Трампа по передаче оружия Украине с заменой на американское вооружение из-за трудностей с бюджетом, пишет La Stampa. При этом Рим не откажется от участия в транспортировке вооружений

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Италия не присоединится к инициативе по закупке европейскими странами американского оружия для Украины, сообщает La Stampa со ссылкой на источники.

По их словам, такое решение объясняется не столько тем, что уже переданное Римом Киеву вооружение отличается по техническим параметрам от американского, сколько тем, что нет бюджетных средств для финансирования.

Собеседники издания отмечают, что единственные запланированные закупки вооружений у США Италией — это ранее согласованная старая партия истребителей F-35, назначенная на следующее десятилетие.

«Итальянский niet — это не способ оторваться от США или от поддержки Украины, а как приглашение найти другие способы потворствовать [президенту США Дональду] Трампу», — подчеркивает La Stampa.

По данным газеты, единственная просьба от НАТО к европейским странам касается готовности взять на себя логистику транспортировки американского оружия на Украину. Пока не ясно, какие обязательства будут необходимы, будь то поставки по морю, воздуху или железной дороге, однако, говорят источники, Италия «не будет уклоняться», как и остальные страны ЕС.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок оружия Украине: европейские страны будут поставлять вооружение американского производства Киеву, а США затем восполнят их запасы. К инициативе присоединились Германия и Норвегия — они поставят Украине системы Patriot. Генсек НАТО Марк Рютте среди потенциальных поставщиков назвал также Канаду и страны Северной Европы. По данным Reuters, некоторые из стран ЕС узнали о своем участии только после этого объявления. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

От участия отказалась Чехия. По информации Politico, также к инициативе не присоединится Франция, которая выступает за создание в Европе собственной оборонно-промышленной базы. Также издание связывает отказ Парижа от участия с его планами увеличить оборонные расходы, которые осложняются высокими дефицитом бюджета и госдолгом.

У Италии также один из самых высоких показателей соотношения госдолга к ВВП, писал Reuters в апреле: по подсчетам итальянского правительства, в этом году он составит 136,6% от ВВП. Кроме того, дефицит бюджета страны превышает лимит ЕС в 3%. К концу этого года Рим ожидает, что он сократится с 3,4 до 3,3%.