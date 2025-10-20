Трамп отметил, что обсуждал удары по Украине с Путиным, но большинство гибнущих — это солдаты на поле боя, сказал он. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам и связанной с ними энергетике

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обсуждал в разговоре с Владимиром Путиным 16 октября «атаки по гражданским районам», об этом сам американский лидер сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Я говорил. Но, как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, это солдаты. Солдаты гибнут и с российской, и с украинской стороны. <...> В дополнение [к происходящему на фронте] есть атаки на Киев и некоторые другие места — это человеческие жизни. Но большое число человеческих жизней — это жизни солдат на поле боя», — сказал Трамп.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По словам американского президента, конфликт на Украине — «это кровавая баня» и наихудшее военное столкновение со времен Второй мировой войны.

Военное ведомство России регулярно отчитывается о крупных ударах по объектам на Украине. Например, за неделю 11–17 октября «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» были проведены один массированный и семь групповых ударов. Целями были предприятия украинского ВПК, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и дронов, пункты временной дислокации украинских военных и т. д.

Украина в октябре пыталась снова атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, наносила удары по энергообъектам, в результате чего без света частично оставались жители приграничных регионов (Курской, Белгородской областей, Крыма). Власти приграничных регионов России регулярно сообщают о гибели людей из-за украинских атак. Путин говорил, что Россия продолжит серьезно отвечать на удары.

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, отвечая, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят либо говорят, но извращают цифры».

По российским данным, Украина с начала конфликта по конец 2024-го потеряла более 1 млн человек. Исходя из сведений, озвученных Путиным и министром обороны Андреем Белоусовым, с начала этого года и по сентябрь потери ВСУ составили около 390 тыс. человек (включая возвратные). Путин говорил, что потери России «кратно меньше».

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 380 тыс. солдат ранены.