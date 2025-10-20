 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп отметил, что обсуждал удары по Украине с Путиным, но большинство гибнущих — это солдаты на поле боя, сказал он. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам и связанной с ними энергетике
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обсуждал в разговоре с Владимиром Путиным 16 октября «атаки по гражданским районам», об этом сам американский лидер сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Я говорил. Но, как вы знаете, большинство людей, которые гибнут, это солдаты. Солдаты гибнут и с российской, и с украинской стороны. <...> В дополнение [к происходящему на фронте] есть атаки на Киев и некоторые другие места — это человеческие жизни. Но большое число человеческих жизней — это жизни солдат на поле боя», — сказал Трамп.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По словам американского президента, конфликт на Украине — «это кровавая баня» и наихудшее военное столкновение со времен Второй мировой войны.

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики на Украине
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военное ведомство России регулярно отчитывается о крупных ударах по объектам на Украине. Например, за неделю 11–17 октября «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» были проведены один массированный и семь групповых ударов. Целями были предприятия украинского ВПК, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и дронов, пункты временной дислокации украинских военных и т. д.

Украина в октябре пыталась снова атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, наносила удары по энергообъектам, в результате чего без света частично оставались жители приграничных регионов (Курской, Белгородской областей, Крыма). Власти приграничных регионов России регулярно сообщают о гибели людей из-за украинских атак. Путин говорил, что Россия продолжит серьезно отвечать на удары.

В Оренбургской области завод загорелся после удара дронов ВСУ
Политика
Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Российское Минобороны в последний раз отчитывалось о потерях армии в сентябре 2022 года — 5937 человек. Путин, отвечая, почему не раскрывается объем потерь среди российских военных, говорил: «Об этом, как правило, никогда не говорят либо говорят, но извращают цифры».

По российским данным, Украина с начала конфликта по конец 2024-го потеряла более 1 млн человек. Исходя из сведений, озвученных Путиным и министром обороны Андреем Белоусовым, с начала этого года и по сентябрь потери ВСУ составили около 390 тыс. человек (включая возвратные). Путин говорил, что потери России «кратно меньше».

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна потеряла 46 тыс. военных убитыми, еще 380 тыс. солдат ранены.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Украина погибшие военные
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп допустил, что Украина потеряет часть территорий после конфликта
Политика
Белоусов оценил урон ВПК Украины и потери ВСУ от ударов России
Политика
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
В Подмосковье задержали ранившего сотрудника Росгвардии ножом мужчину Общество, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Будущее пенсионных накоплений: как сделать ПДС понятным и выгодным Радио РБК, 22:05
ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» Спорт, 22:05
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Глава Дагестана попросил Думу сделать регион пилотным по запрету вейпов Общество, 22:03
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе Общество, 21:53
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп заявил, что большинство погибших при ударах по Украине — военные Политика, 21:34
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
После взрыва на заводе ЛУКОЙЛа в Румынии компания начала расследование Общество, 21:31
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ Спорт, 21:27
Американский гроссмейстер умер в 29 лет Спорт, 21:14