Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С 11 по 17 октября Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Удары стали ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России, которые в ведомстве назвали террористическими.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, пункты сборки и запуска БПЛА большой дальности, а также места «временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников».

