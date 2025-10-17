 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Минобороны сообщило о восьми массированных и групповых ударах на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С 11 по 17 октября Вооруженные силы России нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Удары стали ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России, которые в ведомстве назвали террористическими.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, пункты сборки и запуска БПЛА большой дальности, а также места «временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников».

Минобороны заявило о взятии трех населенных пунктов в зоне спецоперации
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Российские территории регулярно подвергаются украинским атакам. Удары наносятся как беспилотниками, так и ракетами. Минобороны периодически сообщает в сводках об отраженных атаках, а главы городов и регионов заявляют о последствиях: раненных, погибших и разрушениях.

Так, накануне, 16 октября, при ударе дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Устинка в Белгородской области погиб мирный житель, о чем сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого, 11 октября, в Большесолдатском районе Курской области в результате атаки дроном грузовика погиб мирный житель. Жертвой удара стал 58-летний водитель.

