Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия поразила объекты энергетики Украины, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и другие группировки войск российской армии. Помимо энергетических объектов поражены места хранения украинских БПЛА и пункты временной дислокации украинских формирований в 142 районах.

10 октября Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По информации местных властей, отключения электроэнергии наблюдали в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.