Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном

В селе Ясные Зори на территории сельхозпредприятия в Белгородской области двое мирных жителей погибли из-за сброса дроном взрывных устройств, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Еще одного жителя региона доставили в городскую больницу №2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Его оперируют.

Регион регулярно подвергается украинским атакам. Так, 19 октября дроны атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области, тогда ранения получил один мирный житель. За день до этого Гладков сообщил о мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота, ранения были получены из-за удара дрона в селе Глотово Грайворонского округа области.