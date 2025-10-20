 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном

Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Ясные Зори на территории сельхозпредприятия в Белгородской области двое мирных жителей погибли из-за сброса дроном взрывных устройств, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Еще одного жителя региона доставили в городскую больницу №2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Его оперируют. 

Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
Политика

Регион регулярно подвергается украинским атакам. Так, 19 октября дроны атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области, тогда ранения получил один мирный житель. За день до этого Гладков сообщил о мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота, ранения были получены из-за удара дрона в селе Глотово Грайворонского округа области. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белгородская область раненные Вячеслав Гладков атака дронов
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Политика
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов
Политика
Еще один мирный житель пострадал от удара дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников Общество, 03:50
Трамп опроверг дискуссии с Украиной насчет уступки территорий Политика, 03:46
Шойгу призвал не употреблять название «новые регионы» Политика, 03:09
Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву Политика, 03:01
Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk Политика, 02:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном Политика, 02:22
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок Общество, 02:18
В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений» Политика, 02:02
Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине Политика, 01:31
Захарова заявила о дипломатической подготовке встречи Путина и Трампа Политика, 01:21
Британия расследует сообщения о взломе «российскими хакерами» военных баз Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Подмосковье нашли тело тренера по боксу Олега Чехова Спорт, 00:53