Военная операция на Украине⁠,
0

В Оренбургской области газзавод загорелся после удара дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области — в результате частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

В результате удара загорелся один из цехов. В тушении участвуют сотрудники МЧС и Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — написал Солнцев.

В Оренбургской области ввели план «Ковер»
Политика

Ранее в ночь на 19 октября в Оренбургской области ввели план «Ковер». За два часа до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту Оренбурга временно приостановили полеты.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Оренбургская область
