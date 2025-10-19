В Оренбургской области газзавод загорелся после удара дронов ВСУ
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленный объект в Оренбургской области — в результате частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
В результате удара загорелся один из цехов. В тушении участвуют сотрудники МЧС и Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — написал Солнцев.
Ранее в ночь на 19 октября в Оренбургской области ввели план «Ковер». За два часа до этого в регионе начал действовать режим беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту Оренбурга временно приостановили полеты.
Материал дополняется
