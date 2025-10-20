Bloomberg узнал решение США насчет участия в «репарационном займе» Киеву

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

США сообщили Европе, что пока не присоединятся к инициативе по предоставлению Украине «репарационного займа» за счет замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

План разрабатывает ЕС, но он хочет привлечь к участию и страны G7. Свою позицию США выразили на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе.

Согласно идее Европы, Киев может получить €140 млрд.

Россия отмечала, что считает изъятие своих активов незаконным, и сравнивала это с воровством.

Материал дополняется