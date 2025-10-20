 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Bloomberg узнал решение США насчет участия в «репарационном займе» Киеву

Bloomberg: США не примут участия в выдаче репарационного займа Киеву
Сюжет
Война санкций
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

США сообщили Европе, что пока не присоединятся к инициативе по предоставлению Украине «репарационного займа» за счет замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

План разрабатывает ЕС, но он хочет привлечь к участию и страны G7. Свою позицию США выразили на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе.

Согласно идее Европы, Киев может получить €140 млрд. 

Россия отмечала, что считает изъятие своих активов незаконным, и сравнивала это с воровством.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону Политика, 19:08
СК опроверг данные о подписках о неразглашении при поиске Усольцевых Общество, 19:06
Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску на ₽923 млн Спорт, 19:05
Bloomberg узнал решение США насчет участия в «репарационном займе» Киеву Политика, 19:04
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 19:00
Мэрия Белгорода предупредила о ежедневных отключениях уличного освещения Общество, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор Политика, 18:35
Цифра, гибкость, сервис: как российскому турбизнесу расти в 2025 году Радио РБК, 18:34
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Какой ресторан выбрать: чайный сет, ужин с сомелье и краб-дог Стиль, 18:20
Amazon Web Services сообщила о восстановлении части сервисов после сбоя Технологии и медиа, 18:15