Bloomberg узнал решение США насчет участия в «репарационном займе» Киеву
Bloomberg: США не примут участия в выдаче репарационного займа Киеву
США сообщили Европе, что пока не присоединятся к инициативе по предоставлению Украине «репарационного займа» за счет замороженных российских активов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
План разрабатывает ЕС, но он хочет привлечь к участию и страны G7. Свою позицию США выразили на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе.
Согласно идее Европы, Киев может получить €140 млрд.
Россия отмечала, что считает изъятие своих активов незаконным, и сравнивала это с воровством.
