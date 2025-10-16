ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года
Еврокомиссия планирует выделить Украине «репарационный кредит» до конца 2025 года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюc, представляя «дорожную карту» повышения безопасности ЕС.
«Украина заслуживает нашей поддержки. В «дорожной карте» есть важное обещание — репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — сказал он.
С его слов, «это требует мобилизации всех усилий и всех имеющихся финансов — как на национальном, так и на европейском уровне».
ЕК в четверг согласовала пятилетний план обороны для преодоления «раздробленности европейской оборонной промышленности». План включает в том числе строительство «стены беспилотников» — она, как ожидается, будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2027 года.
Основная часть замороженных российских активов — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами они заморожены.
Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита», сообщал Reuters, ссылаясь на источники.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?