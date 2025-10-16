ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года

Андрюс Кубилюс (Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press)

Еврокомиссия планирует выделить Украине «репарационный кредит» до конца 2025 года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюc, представляя «дорожную карту» повышения безопасности ЕС.

«Украина заслуживает нашей поддержки. В «дорожной карте» есть важное обещание — репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — сказал он.

С его слов, «это требует мобилизации всех усилий и всех имеющихся финансов — как на национальном, так и на европейском уровне».

ЕК в четверг согласовала пятилетний план обороны для преодоления «раздробленности европейской оборонной промышленности». План включает в том числе строительство «стены беспилотников» — она, как ожидается, будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2027 года.

Основная часть замороженных российских активов — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами они заморожены.

Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита», сообщал Reuters, ссылаясь на источники.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.