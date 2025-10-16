 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года

Сюжет
Война санкций
Андрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс (Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press)

Еврокомиссия планирует выделить Украине «репарационный кредит» до конца 2025 года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюc, представляя «дорожную карту» повышения безопасности ЕС.

«Украина заслуживает нашей поддержки. В «дорожной карте» есть важное обещание — репарационный кредит должен быть реализован до конца 2025 года», — сказал он.

С его слов, «это требует мобилизации всех усилий и всех имеющихся финансов — как на национальном, так и на европейском уровне».

ЕК в четверг согласовала пятилетний план обороны для преодоления «раздробленности европейской оборонной промышленности». План включает в том числе строительство «стены беспилотников» — она, как ожидается, будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2027 года.

Bloomberg узнал о позиции ЕС по помощи Украине за счет российских активов
Политика
Фото:Андрей Андриенко / Reuters

Основная часть замороженных российских активов — около €170 млрд — хранится в депозитарии Euroclear, находящемся в Брюсселе. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами они заморожены.

Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита», сообщал Reuters, ссылаясь на источники.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Еврокомиссия российские активы санкции ЕС
Материалы по теме
Bloomberg узнал срок принятия решения в ЕС насчет российских активов
Политика
В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России
Политика
NYT узнала о беспокойстве военных США из-за активности дронов на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Путин и Трамп начали разговор. Как Россия и США восстанавливают диалог Политика, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана Политика, 19:54
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая Политика, 19:54
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 19:52
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 19:42
Стоимость золота впервые в истории превысила $4300 за унцию Инвестиции, 19:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад Спорт, 19:40
Международные резервы России достигли рекордных $729,5 млрд Финансы, 19:39
«Фундаментальные изменения»: власти и бизнес обсудили будущее энергетики Бизнес, 19:38
Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы Политика, 19:31
Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году Общество, 19:27
Взаимная уязвимость: может ли Индия отказаться от российской нефтиПодписка на РБК, 19:27
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой Экономика, 19:26