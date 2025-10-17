 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России

FT: ЕС предложил закупать для Киева американское оружие за счет активов России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Условием этого решения является продолжение поддержки Киева Вашингтоном. За счет покупки американского оружия Европа рассчитывает заручиться поддержкой США
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Евросоюз предложил использовать для покупки американского оружия Украине часть возможного кредита в размере €140 млрд, обеспеченного российскими замороженными активами, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующий документ, который разработала Еврокомиссия.

Инициатива может быть осуществлена, если Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, уточнила газета. ЕК планирует использовать большую часть кредита для закупки оружия, а также для поддержки оборонной промышленности Украины и Европы.

Кроме этого, «может быть предусмотрено сотрудничество <...> с международными партнерами, которые обязуются оказать существенную дополнительную поддержку» Украине.

По словам дипломатов и официальных лиц ЕС, это предложение направлено на то, чтобы заручиться поддержкой США в украинском конфликте с помощью крупных оружейных контрактов.

Еврокомиссия также призвала союзников по «Большой семерке» и другие страны «активизировать поддержку Украины наряду с ЕС», говорится в документе. Это может включать как копирование «займа на репарации» по образцу ЕС — за счет активов, замороженных в их юрисдикциях — так и «предоставление дополнительной помощи».

Россия выступает против любой помощи Украины и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Politico узнал, что ЕС нацелился на активы России в частных банках
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Основная часть замороженных российских активов, около €170 млрд, хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Сейчас ЕС использует инструмент, позволяющий перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов, при этом сами они заморожены.

Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать. Предполагается, что Киев вернет заем только получив возмещение от России. Выделить «репарационный кредит» ЕК запланировала до конца 2025 года.

По данным источников Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита». Россия считает изъятие своих активов незаконным, и сравнивала это с воровством. Москва не раз подчеркивала, что обратится в суды, если Запад предпримет те или иные действия в отношении замороженных средств.

Идея, как уточнила FT, была предложена послам ЕС накануне после того, как американский президент Дональд Трамп договорился встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.

Теги
Полина Харчевникова
активы России США оружие Евросоюз Украина
