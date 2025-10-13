 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал срок принятия решения в ЕС насчет российских активов

Bloomberg: решение насчет активов России в ЕС могут принять на следующей неделе
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

ЕС собирается достичь политического соглашения по поводу использования российских активов для Украины на саммите лидеров стран-членов в Брюсселе на следующей неделе, сообщили источники Bloomberg.

Саммит пройдет 23 октября. В сообщении Евросовета о его проведении подтверждается, что лидеры рассмотрят «возможные варианты использования замороженных активов России».

Когда соглашение будет достигнуто, в ЕС смогут приступить к разработке правового механизма высвобождения средств до второго квартала следующего года, заявили собеседники агентства.

Россия отмечала, что считает изъятие своих активов незаконным и сравнивала это с воровством. Москва подчеркивала, что обратится в суды, если Запад предпримет те или иные действия в отношении замороженных средств.

В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России
Политика
Валдис Домбровскис

Согласно планам, обсуждаемым в ЕС, Украина получит около €140 млрд в рамках нового «репарационного» займа. Сейчас Киеву выделяется кредит, погашаемый за счет прибыли от активов, на €45 млрд. Согласно идее о новом займе, Украине придется вернуть средства, только если Россия компенсирует причиненный ей за время боевых действий ущерб. Кроме того, этот кредит не будет представлять собой конфискацию, полагают в ЕС.

Против идеи выступила Бельгия, в депозитарии которой Euroclear хранятся эти средства. Брюссель требовал разделения потенциальных рисков от действий с активами. Предполагается, что союз или группа стран-членов предоставят гарантии Euroclear, чтобы в случае судебных претензий Москвы он мог покрыть их.

Минфин России оценивал размер замороженных активов в $300 млрд. Основная часть суммы находится в Европе, но часть средств заморожена в некоторых странах G7.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российские активы Евросоюз Украина
