Сийярто рассказал, сколько Украина требует у ЕС на оружие

Глава МИД Венгрии Сийярто: Киев требует €60 млрд на оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Вместо того чтобы «радоваться» предстоящему саммиту России и США, европейские политики продолжают поддерживать затягивание конфликта на Украине, заявил глава венгерского МИДа
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Marton Monus / Reuters)

Украина требует €60 млрд на оружие, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам и энергетике ЕС в Люксембурге, его слова приводит Demokrata.

«Абсурдная сумма. <...> Сейчас в Евросоюзе хотят, чтобы общий европейский кредит, предназначенный для укрепления обороноспособности государств-членов, был потрачен на вооружение Украины, а не на развитие обороноспособности самих европейских стран. Это совершенно невероятно», — сказал Сийярто.

Вместо того чтобы «радоваться» предстоящему саммиту России и США и возможности «еще одного большого шага к миру», европейские политики «продолжают поддерживать продолжение и затягивание войны», подчеркнул глава МИДа.

«Европейский союз по-прежнему не уделяет особого внимания обеспечению успеха саммита президентов США и России. Европейцы не сосредоточены и не заинтересованы в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир», — утверждает он. Многие европейские политики делают все, чтобы этот саммит вообще не состоялся, считает Сийярто.

Украина получила первые партии оружия США за счет НАТО
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о личной встрече в Будапеште. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Венгрию не лучшим местом для переговоров, поскольку не считает, что премьер этой страны Виктор Орбан, «который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное». Однако он подчеркнул, что, «если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча».

По данным El Pais, европейские чиновники считают предстоящую встречу Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром». Саммит усугубит разногласия внутри ЕС по поводу конфликта и позволит Орбану говорить от имени всего блока, считают чиновники и эксперты.

Как писала The Financial Times, Брюссель хочет использовать для закупки американского оружия для Киева часть возможного кредита в размере €140 млрд, обеспеченного российскими замороженными активами. До этого в ЕС предложили новый механизм использования заблокированных российских активов — «репарационный заем». Речь идет о замене российских активов бескупонными облигациями, выпущенными ЕК, с гарантиями или от всех стран блока, или от желающих участвовать. Киев вернет средства, когда получит возмещение от России. Предоставить «репарационный кредит» Еврокомиссия планирует до конца 2025 года.

Ни одно вооружение, которое может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в октябре.

