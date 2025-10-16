Украина получила первые партии оружия США за счет НАТО

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украина получила две первые партии вооружений, на которые выделили деньги страны НАТО в рамках инициативы PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины»). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Еще две партии оружия — «в стадии подготовки», пишет агентство.

Всего Запад выделил на оружие для Украины $2 млрд. О начале поставок сообщал в середине сентября Reuters.

Механизм PURL предусматривает финансирование через закупку американского вооружения на деньги европейских стран и Канады. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что союзники Украины договорились профинансировать всего $422 млн. Это в два раза меньше, чем просил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что стране нужно $1 млрд ежемесячно на закупку оружия у США.

На финансирование украинской армии в рамках PURL согласились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к программе.

15 октября немецкий министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия в рамках инициативы по противовоздушной обороне (Enduring Action on Air Defence, EAAD initiative) выделит €400 млн на закупку беспилотников большой дальности для Украины. Общий объем помощи от Берлина в этом году достигнет €9 млрд.

Российские власти требуют прекратить поставки иностранного оружия на Украину.