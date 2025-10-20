 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сикорский заявил, что Польша и Британия готовятся «сдерживать Россию»

Сикорский: Польша и Варшава подпишут договор о совместном сдерживании России
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша и Британия заключат договор о безопасности, рассказал Сикорский. Один из главных пунктов — «сдерживание» России. Соглашение разрабатывают с января после встречи премьеров стран, оно находится на финальной стадии обсуждения.
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Варшава и Лондон близки к заключению двустороннего договора о безопасности, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Проект документа находится на финальной стадии согласования и будет содержать «совместные меры по сдерживанию России», пишет газета Times.

На прошлой неделе Сикорский обсуждал детали соглашения со своей британской коллегой Иветт Купер и советником премьера Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Он также поблагодарил Лондон за отправку истребителей для укрепления противовоздушной обороны Польши после «волны вторжений российских беспилотников».

17 января премьер Великобритании Кир Стармер встретился в Варшаве со своим польским коллегой Дональдом Туском, а также президентом страны Анджеем Дудой. Главным итогом его визита в польскую столицу стало решение двух стран начать работу над соглашением в области обороны и безопасности.

В Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией
Политика
Славомир Ценцкевич

В сентябре президент Кароль Навроцкий согласился с пребыванием в Польше войск стран НАТО в качестве подкрепления в рамках операции «Восточный часовой». Альянс начал ее после инцидента с залетевшими на территорию Польши дронами.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич на фоне обвинений в адрес Москвы в диверсиях в Европе, инцидентах с дронами и кибератаках заявил, что его страна находится в состоянии военного конфликта с Россией.

Обвинения в подготовке диверсий Кремль называл голословными, а в появлении беспилотников в небе Европы этой осенью — безосновательными. Президент Владимир Путин указывал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное», — добавил он.

Как считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны. «Вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России», — пояснил он.

