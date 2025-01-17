Великобритания и Польша решили заключить соглашение в области обороны Его цель — противодействие растущим угрозам в Европе и сдерживание России

Великобритания и Польша условились заключить договор в области обороны и безопасности. Он предполагает совместные усилия по сдерживанию России и поддержке Украины. Подробнее — в материале РБК

Анджей Дуда и Кир Стармер (Фото: Sergei Gapon / Reuters)

В чем будет заключаться оборонное сотрудничество Британии и Польши

17 января премьер Великобритании Кир Стармер встретился в Варшаве со своим польским коллегой Дональдом Туском, а также президентом страны Анджеем Дудой. Главным итогом его визита в польскую столицу стало решение двух стран начать работу над соглашением в области обороны и безопасности.

«Я очень рад, что сегодня мы договорились начать переговоры по новому договору о безопасности и обороне между Великобританией и Польшей, охватывающий все аспекты угроз, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Стармер на пресс-конференции по итогам переговоров.

Накануне в офисе британского премьера сообщили, что центральным элементом этого соглашения станет «расширение военного сотрудничества для противодействия растущим угрозам, с которыми сталкивается Европа», а также совместная работа двух стран по сдерживанию России. «Договор будет поддерживать более тесное сотрудничество наших военных для защиты Европы от российской агрессии и делать больше для борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами», — отметили на Даунинг-стрит.

Великобритания и Польша на протяжении многих лет совместно работают над укреплением восточного фланга НАТО. Они также углубляют оборонно-промышленное сотрудничество в рамках программы Miecznik по строительству трех многоцелевых фрегатов типа AH140PL для польских ВМС, а также программы по разработке системы ПВО Narew. В последнем проекте участвуют британское подразделение оборонной компании MBDA и государственный оборонный концерн Польши PGZ; в его рамках Варшава получит более тысячи зенитных ракет для защиты своей территории и «укрепления общей безопасности Европы».

Стармер отметил, что благодаря новому соглашению Польша и Великобритания смогут углубить связи в военной области, подчеркнув, что только за последние три года Лондон заключил с Варшавой оборонные сделки на £8 млрд. Отдельно британский премьер поблагодарил коллегу за поддержку Киева. «Как две крупнейшие военные державы Европы, наши войска служат вместе, охраняя восточный фланг. Мы разделяем нерушимую приверженность НАТО и нерушимую приверженность Украине», — заключил Стармер.

Туск, в свою очередь, подчеркнул, что в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам безопасности. «У Британии и у нас одинаковые взгляды на ситуацию на Украине и на то, что касается ее поддержки. Мы пообещали, что будем тесно сотрудничать», — сказал глава польского правительства.

Туск также представил Стармеру приоритеты председательства его страны в Евросовете, которое Польша приняла у Венгрии 1 января. Варшава, будучи одним из главных сторонников поддержки Киева, планирует сосредоточиться на вопросах безопасности. При этом одной из целей своего председательства Польша считает углубление сотрудничества с НАТО и партнерами, не входящими в ЕС, прежде всего с США и Великобританией. Туск также сообщил, что обратился к Евросовету с просьбой провести неформальный саммит с участием премьера Великобритании.

Какие цели преследуют Лондон и Варшава

Анонсируя соглашение с Польшей, в офисе британского премьера отметили, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию глобального договора, «который станет ключевым элементом перезагрузки отношений Великобритании с ЕС и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германий».

Возглавив правительство Великобритании, Кир Стармер выделил в качестве своего внешнеполитического приоритета восстановление связей королевства с Евросоюзом, нарушенных после того, как в 2020 году состоялся Brexit. Возглавляемые Стармером лейбористы предложили заключить большой британо-европейский пакт об обороне и безопасности. Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Стармер пояснил, что этот документ не исключает сотрудничества в рамках альянса — когда речь заходит об обороне, Североатлантический альянс у Лондона в приоритете, но соглашение с ЕС в этой области хорошо бы дополнило конструкцию.

Ранее, в октябре 2024-го, Великобритания подписала с Германией «Соглашение Тринити-Хаус» об оборонном сотрудничестве. Документ, в частности, предполагает совместные учения на восточном фланге НАТО, совместные усилия по продолжению поддержки Украины, военно-морское сотрудничество для защиты Северного моря и разработку дальнобойных ракет.

«Соглашение Тринити-хаус» завершило серию оборонных договоренностей между тремя крупнейшими военными европейскими странами, отмечал Politico. Великобритания и Франция подписали соглашение об обороне и безопасности в Ланкастер-хаусе еще в 2010-м, а в 2019-м ФРГ и Франция заключили Ахенский договор о сотрудничестве.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Шеин заявил РБК, что с помощью очередного соглашения об оборонном сотрудничестве с европейской державой Британия хочет укрепить свою внешнеполитическую роль после Brexit. «Все упирается в концепцию глобальной Британии, которая досталась Стармеру в наследство от консерваторов. Одной из ее частей была безусловная поддержка Киева со стороны Лондона. В этой ситуации Стармер не выдумывает ничего нового и пытается закрепить статус ключевого военного партнера Украины», — отмечает эксперт.

При этом, по его словам, оборонное соглашение Великобритании и Польши «не стоит рассматривать серьезно», поскольку вызывает большие вопросы то, как Великобритания собирается оказывать поддержку Украине уже после окончания конфликта или его заморозки. «Стармер при этом исходит из того, что это весьма подходящий момент, чтобы показать приоритетную поддержку Украины, поскольку в Европе опасаются, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом американская поддержка может дрогнуть», — заключает Шеин.

В конце прошлого года в Европе активизировались дискуссии о том, как обеспечить безопасность Украины после возможного окончания конфликта. Великобритания и Франция обсуждали возможность размещения на Украине европейских войск для контроля за режимом прекращения огня. По данным The Wall Street Journal, эту идею выдвинул Трамп.

По информации Rzeczpospolita, французский президент Эмманюэль Макрон планировал привлечь к этому проекту Польшу. По информации издания, речь шла о том, чтобы Варшава взяла на себя командование одной из бригад. Однако во время переговоров с Макроном 12 декабря Туск заявил, что у Варшавы нет планов отправлять войска на Украину даже в случае достижения соглашения о прекращении огня.

16 января британская The Telegraph сообщила, что Макрон и Стармер продолжают обсуждать отправку европейских миротворцев на Украину. По словам источников издания, французский президент активно продвигает эту идею, в то время как британский премьер настроен более скептически. «Существует множество вопросов — что мы могли бы и что хотели бы поддержать — и более широкий вопрос, какие угрозы могут возникнуть для этих войск и будет ли это воспринято как эскалация», — пояснил один из собеседников The Telegraph.

Накануне визита в Варшаву Стармер посетил Киев. Агентство Bloomberg сообщало, что британский премьер намеревался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе размещение на Украине миротворческих сил. В эфире телеканала Sky News Стармер подтвердил, что говорил с союзниками на этот счет. «Я не хочу забегать вперед, но я указал на то, что мы полностью сыграем свою роль, потому что вопрос не идет лишь о суверенитете Украины», — уточнил британский премьер (цитата по ТАСС).

По итогам переговоров Великобритания и Украина подписали соглашение о 100-летнем партнерстве.В договоре содержатся пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении ее безопасности и «построении консенсуса» по членству в НАТО. В частности, Британия планирует рассмотреть варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы и склады материально-технического обеспечения.

В Кремле сообщили, что положения этого договора «вызывают беспокойство». «Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент, достаточно беспокоящий. В любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В январе прошлого года Британия первой из стран G7 подписала с Украиной договор о гарантиях безопасности. Этот документ рассчитан на 10 лет и обещает «всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных граница». В то же время данное соглашение не предусматривает прямого участия Лондона в случае нового конфликта Украины с Россией. Польша подписала аналогичное соглашение с Украиной в июле.