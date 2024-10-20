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Военная операция на Украине ,  
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Сырский сообщил о визите к командирам войск, вторгшихся в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа. Минобороны России сообщало об освобождении 14 населенных пунктов
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: osirskiy / Telegram)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел работу на командных пунктах бригад ВСУ, действующих в Сумской и Курской областях, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области, — рассказал Сырский. — Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов».

ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из ее целей создание «буферной зоны». В регионе действует режим КТО. 12 августа губернатор Курской области утверждал, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Сырский заявлял о создании военной комендатуры в российском регионе.

Минобороны сообщило об отбитой контратаке ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Михаил Климентьев / ТАСС
Минобороны России отчитывалось об освобождении 14 населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Обуховки, Снагости, 10-го Октября и Успеновки в Кореневском районе, Викторовки в Рыльском районе, Краснооктябрьского в Глушковском районе, Новой Сорочины, села Борки и хутора Покровский в Суджанском районе. Вместе с этим в ведомстве заявили о наращивании темпов наступления на донецком направлении.

По словам Сырского, ВСУ стремились отвлечь российские силы прежде всего от покровского направления операцией в Курской области, однако этого не произошло. Зеленский называл сложной ситуацию для украинской армии в Донбассе.

Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной повокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, сказал Путин: «Результат известен? Да, конечно. Прежде всего это касается наших людей, люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области, но главной задачи, которую ставил противник — остановить наступление на Донбассе, — они не достигли».

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Россия Украина Курская область Сумская область Александр Сырский ВСУ Военная операция на Украине
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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