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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отбитой контратаке ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Леонидово Курской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Потери украинских сил за сутки министерство оценило в 270 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены девять единиц бронетехники, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля.

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Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.

Накануне ведомство отчиталось об отражении двух контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Любимовка.

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