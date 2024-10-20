Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока отправится на военную операцию

Игорь Пушкарев возглавлял Владивосток в 2008-2017 годах. В 2019-м его приговорили к 15 годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. По словам адвоката, мужчина подписал контракт с Минобороны

Игорь Пушкарев (на экране) (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев подписал контракт с Минобороны и вскоре отправится в зону специальной военной операции на Украине, сообщили источники «Коммерсанта» и VL.ru.

«Мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны», — подтвердил газете эту информацию адвокат Руслан Омельченко. От более подробных комментариев он отказался.

В 2019 году Пушкарев был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки при заключении контрактов на закупку стройматериалов. По версии следствия, экс-чиновник получил 75 млн руб. за организацию такого рода сделок. В 2022 году к имеющемуся сроку добавили еще три месяца — по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями на закупку и обслуживание муниципальных автобусов.

Игорь Пушкарев родился в 1974 году. В 1990-х годах занимался бизнесом в Приморском крае: был учредителем концерна «Парк групп», возглавлял Первомайский судоремонтный и Новоспасский цементный заводы, а также ОАО «Спасскцемент». В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, затем занимал пост вице-спикера. С 2004 по 2008 год являлся членом Совета Федерации от Приморского края. В мае 2008 года его избрали главой администрации Владивостока, в 2013-м переизбрали.

Еще один бывший глава Владивостока Олег Гуменюк (руководил городом с апреля 2019-го по май 2021 года), приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество, также ранее заключил контракт с Министерством обороны и сейчас находится в зоне военной операции.

Этой весной в России приняли закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.