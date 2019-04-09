Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам строгого режима. Его подозревают в использовании служебного положения для получения взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на ремонт дорог

Игорь Пушкарев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Во вторник Тверской суд Москвы приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам строгого режима, а также к штрафу в размере 500 млн руб., сообщили РБК в суде. Вместе с Пушкаревым к десяти годам строгого режима был приговорен бывший глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

«Признать Игоря Пушкарева виновным», — прочел судья.

В ходе судебного заседания гособвинитель просил суд назначить Пушкареву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб., его брату Андрею Пушкареву — восемь лет лишения свободы условно со штрафом 500 млн руб. и Андрею Лушникову — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере более 375 млн руб.

Бывший мэр Владивостока был задержан и этапирован в Москву в июне 2016 года. Басманный суд отправил его под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК) и в коммерческом подкупе (ч.2 ст. 204 УК), сообщал РБК. Тогда же вместе с Пушкаревым был арестован глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.