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Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам строгого режима. Его подозревают в использовании служебного положения для получения взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на ремонт дорог
Игорь Пушкарев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Во вторник Тверской суд Москвы приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам строгого режима, а также к штрафу в размере 500 млн руб., сообщили РБК в суде. Вместе с Пушкаревым к десяти годам строгого режима был приговорен бывший глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

«Признать Игоря Пушкарева виновным», — прочел судья.

В ходе судебного заседания гособвинитель просил суд назначить Пушкареву 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб., его брату Андрею Пушкареву — восемь лет лишения свободы условно со штрафом 500 млн руб. и Андрею Лушникову — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере более 375 млн руб.

Бывший мэр Владивостока был задержан и этапирован в Москву в июне 2016 года. Басманный суд отправил его под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК) и в коммерческом подкупе (ч.2 ст. 204 УК), сообщал РБК. Тогда же вместе с Пушкаревым был арестован глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

Кто такой Игорь Пушкарев

Игорь Пушкарев родился в 1974 году. В 1990-х годах занимался бизнесом в Приморском крае: был учредителем концерна «Парк групп», возглавлял Первомайский судоремонтный и Новоспасский цементный заводы, а также ОАО «Спасскцемент». В 2001 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, затем занимал пост вице-спикера. С 2004 по 2008 год являлся членом Совета Федерации от Приморского края. В мае 2008 года его избрали главой администрации Владивостока, в 2013-м переизбрали.

По версии следствия, экс-чиновник организовал закупку стройматериалов по завышенным ценам предприятием «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент». Следователи оценивали ущерб в 158 млн руб. Сам Пушкарев, по версии следствия, получил 75 млн руб. за организацию такого рода сделок. В материалах дела говорилось, что ​1,4 млн руб. он передал в качестве коммерческого подкупа Андрею Лушникову. Эта сумма стала взяткой за обеспечение закупки у группы «Востокцемент» материалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог. Следствие установило, что компанией «Востокцемент» руководят близкие родственники главы города.

По версии следствия, брат экс-чиновника Андрей Пушкарев выступал в качестве взяткодателя и ему было известно о преступных намерениях своего брата.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков
Теги: Игорь Пушкарев, Приговор, Коррупция
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