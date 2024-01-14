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Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока поехал на спецоперацию

Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока решил отправиться на спецоперацию
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Приговоренный к 12 годам лишения свободы за взяточничество бывший глава Владивостока Олег Гуменюк заключил контракт с Минобороны и будет направлен в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат экс-мэра Александр Китаев.

«Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря (прошлого года) должен был явиться в войсковую часть», — сказал защитник, уточнив, что не обладает информацией, где в настоящее время находится бывший чиновник.

«Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — добавил Китаев.

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Политика
Олег Гуменюк

Гуменюк руководил Владивостоком с апреля 2019-го по май 2021 года. Как сообщалось на сайте администрации, с 1985 по 1987 год он проходил службу в ВМФ СССР. Мэра задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, в 2019–2021 годах он «регулярно» получал взятки от руководства городского ритуального предприятия «Некрополь». Так, более 31 млн руб. составило его вознаграждение за покровительство при оказании ритуальных услуг, еще 6,9 млн руб. — за лоббирование строительного бизнеса, утверждали в СК.

За несколько месяцев до задержания Гуменюк объявил об отставке. Это произошло после того как его работу раскритиковали вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам Кожемяко, работа Гуменюка не удовлетворяла жителей. Тот в ответ говорил, что хозяйственная деятельность любого мэра «всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».

18 января прошлого года Ленинский райсуд Владивостока признал Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. В начале мая Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал. Наказание он отбывал в ИК-27 в поселке Волчанец (Приморский край).

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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