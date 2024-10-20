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Выборы президента США ,  
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Трамп нецензурно «уволил» Харрис

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Выборы президента США
Трамп назвал Харрис угрозой демократии и »[плохим] вице-президентом». «Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, убирайся отсюда к черту», — добавил он

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис угрожает демократии, поскольку она неправомерно получила номинацию от партии, заявил ее основной соперник, экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, трансляция шла на Youtube.

«Харрис — угроза демократии. То, каким образом она взяла верх. Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза. Она не должна была быть кандидатом, кандидата следовало выбрать честно, а не просто передать ей», — заявил политик.

Он назвал Харрис худшим вице-президентом в истории и высказал мнение, что в мире над ней смеются.

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«Ты [плохой] вице-президент. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, убирайся отсюда к черту», — добавил Трамп.

Трамп ранее неоднократно критиковал Харрис за ее внутреннюю политику на посту вице-президента США и переходил на личности, хотя соратники просили его этого не делать.

Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей присудили победу Харрис. Трамп счел соперницу проигравшей и заявил, что провел «лучшие дебаты за всю историю». От нового раунда он отказался, в то время как Харрис выразила готовность к нему.

Свой отказ от повторных дебатов Трамп 9 октября объяснил тем, что Харрис публично заявила о нежелании менять что-либо в политике действующего президента США Джо Байдена. По словам Трампа, это сделало дебаты бессмысленными. Кроме того, он отметил, что для реванша, который, по его мнению, необходим проигравшим, уже поздно.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно последним данным опроса Bullfinch Group, Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах - Мичигане, Висконсине и Пенсильвании (в последнем лишь в случае, если гражданам предлагают выбрать между ними и третьим кандидатом, иначе оба получают ничью). На общенациональном уровне, по оценке NYT, Харрис опережает Трампа на 2% (49 против 47%).

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Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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