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Политика ,  
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Трамп объяснил отказ от дебатов с Харрис

Харрис публично заявила, что не будет ничего менять в политике Байдена, а потому дебаты бессмысленны, считает Трамп. Также политик добавил, что для реванша, который, по его мнению, необходим проигравшим, уже поздно.

Дальнейшие предвыборные дебаты с кандидатом в президенты США от демократов, вице-президентом Камалой Харрис бессмысленны, поскольку она публично заявила, что не намерена ничего менять в курсе действующего главы государства Джо Байдена. Об этом заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Fox News предлагал экс-президенту провести с Харрис дебаты 24 или 27 октября. Трамп отметил, что принял предыдущее приглашение телеканала о новом раунде 4 сентября, тогда как Харрис, по его словам, отказалась.

Политик подчеркнул, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от Харрис увеличивается с каждым днем, особенно в ключевых колеблющихся штатах. По результатам опросов Quinnipiac и Emerson это действительно так, в то же время общенациональный опрос The New York Times и Siena показываетнебольшой отрыв Харрис (49% против 46% у Трампа).

Трамп напоминил о дебатах своего кандидата в вице-президенты, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса против выдвинувшегося в паре с Харрис губернатора Миннесоты Тима Уолтца. По словам Трампа, на них его напарник «без труда одержал победу» над оппонентом.

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Джей Ди Вэнс и&nbsp;Тим&nbsp;Уолц

«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — дополнительно объяснил свою позицию Трамп. Он подчеркнул, что первого требует проигравший.

Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей присудили победу Харрис. Трамп счел соперницу проигравшей и заявил, что провел «лучшие дебаты за всю историю». От нового раунда он отказался, в то время как Харрис выразила готовность к нему.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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Дональд Трамп Камала Харрис предвыборные дебаты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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