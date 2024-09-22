Харрис согласилась на новые дебаты с Трампом, он отказался

Прошлые дебаты, прошедшие около двух недель назад, оказались неудачными для Трампа. Он посчитал, что проводить еще одни дебаты 23 октября поздно. Выборы состоятся 5 ноября

Дональд Трамп и Камала Харрис на дебатах (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Кандидат в президенты США, демократ и вице-президент Камала Харрис приняла приглашение телеканала CNN принять участие в дебатах с республиканцем Дональдом Трампом 23 октября, об этом она сообщила в X.

«С радостью приму участие во вторых президентских дебатах 23 октября. Надеюсь, Трамп присоединится ко мне», — написала она.

Однако республиканец заявил, что проводить такое мероприятие «слишком поздно», так как «голосование уже началось».

1 октября на телеканале CBS пройдут дебаты между кандидатами в вице-президенты: у Трампа это сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, у Харрис — губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Трамп, комментируя возможность вторых для себя и третьих в предвыборной гонке дебатов, высказывался то против них, то допускал, что примет участие, если у него будет «подходящее настроение».

Согласно последним данным предвыборного опроса The New York Times, сейчас Харрис опережает Трампа, но всего на 2%: у нее 49%, у него — 47%. Демократка уже более месяца сохраняет лидирующую позицию.

10 сентября прошли первые дебаты между Харрис и Трампом на телеканале ABC. Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS после дебатов, заявили о победе вице-президента. Американские СМИ также отмечали, что кандидатка смогла обойти Трампа: так, Fox News назвал «совершенно очевидным», что Харрис выиграла эти дебаты, возможно, единственные; журнал Time после них выпустил обложку с Трампом, застрявшем в песке, и подписью: «В беде».

Другие дебаты, с на тот момент кандидатом от демократов и действующим президентом Джо Байденом, Трамп в июне выиграл. Провальное выступление Байдена привело к тому, что примерно через три недели он снялся с президентских выборов в пользу Харрис.