Трамп призвал Мердока убрать «ужасных людей» из эфира Fox до выборов

Кандидат в президенты США от республиканцев пожаловался, что в эфир приходят «ужасные люди» и «лгут». Он призывает медиамагната помочь обеспечить ему победу на выборах и убрать из эфира Fox News «негативную рекламу» на 21 день

Руперт Мердок (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп призывает медиамагната Руперта Мердока помочь обеспечить ему победу на выборах в ноябре и убрать из эфира Fox News «негативную рекламу», которая может нанести ущерб его предвыборной кампании, пишет Financial Times.

Руперт Мердок основал News Corporation в 1979 году, а в середине 2013-го разделил компанию на две части. В 21st Century Fox вошли активы индустрии развлечений: кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox, в News Corp. — печатный бизнес магната: The Times, WSJ, Dow Jones, HarperCollins. В конце 2019 года новым владельцем 21st Century стала Walt Disney Co. Fox тогда реорганизовали в Fox Corporation, куда вошли Fox Sports, Fox News и региональные телестанции, корпорация осталась под контролем Мердока и его сыновей. Разделение бизнеса произошло после скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которого оказалась принадлежащая медимагнату британская газета News of the World. В январе 2023 года Мердок отказался объединять Fox Corporation и News Corp, объяснив свое решение тем, что сделка «не является оптимальной» для акционеров компаний. В сентябре прошлого года 92-летний Мердок объявил об уходе с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp, обе компании перешли под контроль его старшего сына Лахлана.

По словам Трампа, он намерен просить Мердока, чтобы тот помог убрать из эфира телеканала «ужасных людей».

«Я скажу ему кое-что очень простое, потому что не могу больше ни с кем об этом говорить: не размещайте негативную рекламу в течение 21 дня», — заявил экс-президент в эфире утреннего ток-шоу Fox & Friends.

Он пожаловался, что в эфир приходят «ужасные люди» и «лгут».

«Я скажу, Руперт, пожалуйста, сделай это, и тогда мы одержим победу, потому что я думаю, что все этого хотят», — добавил Трамп.

На этой неделе кандидат в президенты от демократов Камала Харрис дала интервью консервативному телеканалу Fox News, пытаясь привлечь избирателей-республиканцев. В ходе него Харрис неоднократно просила ведущего Брета Байера дать ей закончить ответ, когда тот перебивал ее и задавал новые вопросы. «Она смогла достучаться до аудитории, которая, вероятно, не была знакома с ее аргументами», — считает пресс-секретарь штаба демократки Брайан Фэллон.

Представители штаба Трампа назвали интервью Харрис катастрофой. «Камала сердилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — заявила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт. По ее словам, Харрис не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, «потому что у нее нет ответов», а вся ее предвыборная кампания «основана на лжи» о своем сопернике.

На прошлой неделе Трамп требовал лишить телеканал CBS News лицензии на вещание из-за интервью Харрис программе «60 минут». Он обвинил канал во «вмешательстве в выборы» и потребовал «немедленно» убрать программу из эфира. CBS News в ответ заявил, что Трамп отклонил приглашение на интервью.

В ноябре 2022 года Financial Times писала, что Трамп и Мердок рассорились из-за неудачных для республиканцев итогов промежуточных выборов. «Брак по расчету» между экс-президентом и медиамагнатом распался после того, как СМИ Мердока заклеймили Трампа как «неудачника», отмечало издание. Бывший американский лидер в ответ обвинил Мердока и News Corp. в поддержке губернатора Флориды Рона Десантиса. В январе этого года Десантис снялся с президентской гонки и поддержал экс-президента.