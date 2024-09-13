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Выборы президента США ,  
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Трамп сравнил Харрис с проигравшим боксером и отказался от новых дебатов

Сюжет
Выборы президента США

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп отказался проводить новый раунд дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис, передает The New York Times.

«Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: «Я хочу реванш». Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет», — написал он в соцсети Truth Social.

Так политик ответил на слова Харрис о том, что они «обязаны провести еще одни дебаты перед избирателями».

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Политика
Фото:TIME / X

Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. По мнению бывшего президента США, это были его «лучшие дебаты за всю историю».

Согласно опросу Reuters и компании Ipsos, опубликованному 12 сентября, голос за Харрис готовы отдать 47% опрошенных, за Трампа — 42%. Преддебатный опрос The New York Times и Siena College показывал небольшое преимущество республиканца — 48% против 47%.

Выборы президента США пройдут меньше чем через два месяца — 5 ноября.

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Дональд Трамп Камала Харрис дебаты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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