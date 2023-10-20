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Главкомом ВКС вместо Суровикина стал Виктор Афзалов

Главкомом ВКС назначили Виктора Афзалова
Должность до него занимал генерал Сергей Суровикин. О том, что он ее покинул, источники РБК сообщили в августе
Виктор Афзалов
Виктор Афзалов (Фото: Минобороны России / YouTube)

Главнокомандующим Воздушно-космических сил России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

До этого Афзалов был временно исполняющим обязанности на этой должности. По данным «РИА Новости», он стал врио в конце августа. До этого главкомом этого вида войск был генерал Сергей Суровикин.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне военной операции на Украине, указывало «РИА Новости». Суровикин занимал эту должность с октября 2022-го по январь 2023-го. После этого командующим стал глава Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем.

В конце августа источник РБК, знакомый с ситуаций, сообщил, что Суровикин больше не является главкомом ВКС. Генерал Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда записал обращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж. Источник РБК сообщил о переходе генерала на другую работу.

Вскоре после этого «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник назвало Афзалова преемником Суровикина на должности главкома ВКС.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Андрей Гатинский
Воздушно-космические силы Виктор Афзалов Сергей Суровикин
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