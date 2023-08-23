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«РИА Новости» назвало преемника Суровикина

«РИА Новости»: врио главкома ВКС вместо Суровикина назначен Виктор Афзалов
Сюжет
Военная операция на Украине
После снятия с должности Суровикина временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил стал начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, пишет «РИА Новости». Афзалов до этого уже был врио главкома ВКС
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космических сил после освобождения с этой должности Сергея Суровикина стал начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщил информированный источник «РИА Новости».

РБК направил запрос в Минобороны.

Агентство отмечает, что Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне военной операции на Украине.

О том, что Суровикин освобожден от должности главкома ВКС, ранее заявил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Источники РБК подтвердили это, один из них добавил, что после снятия с поста Суровикин перестал быть заместителем командующего силами спецоперации.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. Он окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в 1989 году, Военный университет ПВО — в 2000-м и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — в 2010-м.

За время военной карьеры Афзалов занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года указом президента был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В декабре прошлого года он получил звание генерал-полковника.

Афзалов уже был врио главкома ВКС в 2020 году.

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Генерал Суровикин был назначен главкомом ВКС в конце ноября 2017 года. В 2017–2019 годах с перерывом в несколько месяцев руководил российской группировкой в Сирии.

В июне прошлого года стало известно, что Суровикин командует южной группировкой войск, участвующих в военной операции на Украине. Он участвовал в захвате Северодонецка и операции по разблокированию завода «Азот», а также в боевых действиях у Лисичанска.

8 октября 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. 11 января его на этой должности сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем наряду с главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым и замначальника Генштаба Алексеем Кимом.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин весной 2023 года неоднократно критиковал Минобороны и жаловался на «снарядный голод». При этом он хвалил Суровикина и говорил, что, когда тот был главой объединенной группировки, проблем с боеприпасами не было. В начале мая Пригожин заявил, что вопрос со снарядами решился, а ЧВК пообещали «дать» Суровикина «как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны».

Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда записал обращение с призывом к бойцам ЧВК «Вагнер» остановить мятеж. На этом фоне в зарубежных СМИ появились сообщения об осведомленности Суровикина о планах вагнеровцев и его аресте. В Кремле называли это спекуляцией. Дочь Суровикина Вероника в разговоре с телеграм-каналом Baza опровергла информацию о возможном аресте отца и напомнила, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал». Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Суровикин на отдыхе и «пока недоступен».

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Сергей Суровикин Виктор Афзалов Воздушно-космические силы главнокомандующий
Сергей Суровикин фото

Сергей Суровикин

замкомандующего объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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