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Биография Суровикина исчезла с сайта Минобороны

С сайта Минобороны исчезла биография генерала Сергея Суровикина
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Суровикин
Сергей Суровикин (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Биография генерала армии Сергея Суровикина, которого, по данным источников РБК, сняли с должности главкома ВКС, пропала с сайта Министерства обороны.

Ранее информацию о нем можно было найти в разделе «Главнокомандующие видами Вооруженных сил». Сейчас в этом списке остались только главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов и
главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков.

Также при поиске на сайте Минобороны по фамилии Суровикин можно найти ссылку на его страницу в разделе «Руководство», но при нажатии на нее сайт перенаправляет на страницу «Структура».

Генерал Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космических сил с ноября 2017 года. В июне 2022 года стало известно, что он командует южной группировкой войск, участвующих в военной операции на Украине. В октябре его назначили командующим объединенной группировкой войск. 11 января его на этой должности сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем.

В последний раз генерал появлялся на публике вечером 23 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «походе на Москву». Тогда Суровикин записал обращение с призывом к вагнеровцам остановить мятеж.

В конце августа источники РБК сообщили, что Суровикина освободили от должности главкома ВКС. По словам одного из собеседников, после снятия с этого поста генерал также перестал быть замом командующего военной операцией на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу отказывался отвечать, ведется ли расследование в отношении Суровикина.

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Сергей Суровикин генерал главнокомандующий Минобороны
Сергей Суровикин фото

Сергей Суровикин

генерал армии

11 октября 1966 года
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