Пентагон заявил о «тревожных атаках» на силы США на Ближнем Востоке

Американские силы в Ираке и Сирии все чаще подвергаются атакам, которые вызывают тревогу, однако Пентагон следует своей цели — «сдерживанию более широкого регионального конфликта», заявил представитель военного ведомства

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Американские войска на Ближнем Востоке за последние три дня подвергались атакам ударных дронов по меньшей мере пять раз, и, хотя атаки не были масштабными, они вызывают тревогу. Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает The Washington Post (WP).

Он пояснил, что в инцидентах были задействованы американские войска в Ираке и Сирии, а также эсминец USS Carney («Карни») в Красном море. В частности, по его словам, эсминец накануне атаковали «многочисленные воздушные цели», выпущенные с территории Йемена. До этого, 17 октября, три ударных дрона нанесли удары по позициям США в Ираке, а этой ночью два дрона атаковали американскую базу в Сирии. По данным сирийского агентства SANA, речь идет об американской базе Эт-Танф на сирийско-иракской границе, которую атаковали силы «иракского сопротивления».

По словам Райдера, в результате атак в Сирии и Ираке несколько американских военных получили легкие ранения. Он охарактеризовал эти нападения как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные». «[Сейчас] наше внимание сосредоточено на сдерживании более широкого регионального конфликта», — подчеркнул генерал.

WP отмечает, что в настоящее время в Ираке остаются около 2,5 тыс. американских военнослужащих, а в Сирии находятся еще около 900.

Израиль является крупнейшим союзником США в ближневосточном регионе наряду с Саудовской Аравией. После начала войны с ХАМАС США одними из первых поддержали Израиль, а президент Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения. Он также назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газа и «варварством» ХАМАС есть огромная разница.

Вашингтон продолжает оказывать Тель-Авиву помощь с начала конфликта, в частности поставляя боеприпасы. Кроме того, в Восточное Средиземноморье были отправлены два авианосца — «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр, а также ударная группа, в которую вошли ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG 58) и два ракетных эсминца — USS Gravely (DDG 107) и USS Mason (DDG 87). Помимо этого, к берегам Израиля перебросили 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты.

В то же время Байден ранее исключал отправку американских войск на подмогу ЦАХАЛ, отмечая, что Израиль и так обладает «одной из лучших армий в мире».



